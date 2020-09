Ozzy je pokušao ubiti Sharon: Bio sam drogiran i došao sam do zaključka da mora umrijeti

Sjećam se da sam se probudio u zatvoru i policijaci su me pitali znam li gdje sam. Zatim su mi pročitali da sam uhićen jer sam probao ubiti suprugu, prisjetio se

<p>Britanski roker <strong>Ozzy Osbourne</strong> (71) prisjetio se trenutka kad je htio ubiti svoju suprugu <strong>Sharon</strong> (67) dok je bio drogiran. Ozzy se probudio u zatvoru jedno jutro 1989., isprva nesvjestan činjenice da je htio ubiti ženu. </p><p>Par je progovorio o tom užasnom trenutku koji je mogao uništiti obitelj. A sve zbog droge, govorio je Ozzy u novom dokumentarcu 'The Nine Lives of Ozzy Osbourne'. </p><p>Sharon se prisjetila da je te noći stavila djecu u krevet, a zatim sjela i počela čitati knjigu koju je u to vrijeme čitala kada je u sobu uletio izbezumljeni Ozzy. </p><p>- Ne znam tko je to sjeo nasuprot mene, ali to nije bio moj suprug. Izgledao je čudno, imao je taj pogled, a rolete su bile zatvorene i nisam mogla ništa. Zatim je rekao: 'Došli smo do zaključka da moraš umrijeti'. Bio je smiren, vrlo smiren, a onda je samo navalio na mene i počeo me gušiti - ispričala je Sharon i nastavila: </p><p>- Bacio me na pod i došao na mene, a ja sam rukom pretraživala stvari na stolu. Pronašla sam gumb i samo sam ga stisnula. Sljedeće što znam je da je policija došla. </p><p>Incident se dogodio dok je par živio u Buckinghamshireu u Engleskoj. Sharon je ispričala da su je na životu držale njihovo troje djece, oni su joj davali snagu i zato je uspjela toliko dugo se boriti s njim, sve dok policija nije došla. Ozzy je, u svoju obranu, rekao da nije imao pojma zašto je bio u zatvoru idući dan. </p><p>- To mi nije baš najsjajnije postignuće. Sjećam se da sam se probudio u zatvoru i policajci su me pitali znam li gdje sam. Zatim su mi pročitali da sam uhićen jer sam probao ubiti suprugu - ispričao je. </p><p> </p>