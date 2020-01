Ozzy strahuje: 'Neću još puno živjeti, Parkinson me uništava'

Britanski roker Ozzy Osbourne (71) nedavno je otkrio u intervjuu za ABC-jevu emisiju 'Good Morning America' kako boluje od Parkinsonove bolesti. Sad je izjavio da 'neće još dugo', ali je rekao kako bi vjerojatno davno umro da ga nije motiviralo stvaranje glazbe.

- Ne bih sad sjedio ovdje da nisam to napravio. To je najbolji lijek - tvrdi. Ispričao je kako je prošlu godinu proveo ležeći na krevetu i sažalijevajući se.

- Ležao sam i bilo mi je žao samog sebe. Govorio sam da sam mrtav, da je kraj, da je gotovo. To je bila najgora godina u mom životu - objasnio je Ozzy.

Dodao je kako često misli o tome kad će doći njegovo vrijeme, ali i kako se ne brine o tome previše. Kaže kako je svjestan da neće biti na ovom svijetu uskoro.

- To će se dogoditi svima nama. Jesam li sada sretan? Nisam. Nisam zdrav. To me 'ubilo', čovječe, ali još sam ovdje.

Sve je krenulo, rekao je, lani, kada je pao i nakon toga morao na operaciju. Nakon toga počeo je trpjeti bolove u živcima, a liječnici nisu mogli ustanoviti je li to od pada, operacije ili nečeg trećeg.

- Bilo je užasno teško za nas. Morao sam na operaciju vrata, a to je zeznulo moje živce. Otkrio sam da imam Parkina 2, oblik Parkinsonove bolesti - kazao je Ozzy te dodao da to nije smrtna presuda, nego da ima dobre i loše dane.

Tom viješću šokirao je javnost, a dodao je i kako prima cijeli niz lijekova za tretiranje ove bolesti. Uz njega je bila i supruga Sharon (67). Ispričali su da su iscrpljeni od liječnika u Americi te da će u travnju otputovati u Švicarsku, u posebnu kliniku za Parkinsonovu bolest.

