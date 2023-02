Ozzy Osbourne otkazao turneju po Europi: 'Fizički nesposoban'

Pjevač Ozzy Osbourne (74) objavio je da nakon teške operacije kralježnice nije 'fizički sposoban' napraviti turneju po Europi u svibnju i lipnju. Bivši pjevač Black Sabbatha pao je u kući 2019., što je pogoršalo ozljede od gotovo smrtonosne prometne nesreće 2003.

Od pada je Osbourne nastupao na ceremoniji zatvaranja Igara Commonwealtha u Birminghamu 2022. i NFL utakmici u SAD-u u rujnu.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- Ovo je vjerojatno jedna od najtežih stvari koje sam ikada morao podijeliti sa svojim vjernim obožavateljima. Kao što možda svi znate, prije četiri godine doživio sam veliku nesreću, u kojoj sam ozlijedio kralježnicu. Moja jedina svrha tijekom ovog vremena bila je vratiti se na pozornicu - napisao je u srijedu obožavateljima na Instagramu. Osbourne je rekao da je s njegovim glasom sve 'u redu', ali da je, nakon tri operacije, tretmana matičnim stanicama, fizikalne terapije i drugih tretmana njegovo tijelo još uvijek slabo.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Odao je priznanje obožavateljima koji su strpljivo čuvali ulaznice sve ovo vrijeme, 'ali sada sam shvatio da nisam fizički sposoban odraditi nastupe na europskoj i britanskoj turneji.'

- Nikada ne bih mogao zamisliti da će moje turneje ovako završiti. Moj tim trenutno smišlja kako ću moći nastupati, a da ne moram putovati od grada do grada i od zemlje do zemlje - kaže.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Također je zahvalio fanovima, ekipi, obitelji i bendu Judas Priest 'na njihovoj beskrajnoj predanosti, odanosti i podršci'. Osbourne, čije je pravo ime John Osbourne, tijekom svoje heavy metal karijere bio je poznat kao 'Princ tame'. Bio je glavni vokal heavy metal benda Black Sabbath, koji je osnovao 1969. zajedno s gitaristom Tonyjem Iommijem, basistom Geezerom Butlerom i bubnjarom Billom Wardom.

Kantautor je također glumio u TV emisiji "The Osbournes", koja je dokumentirala život obitelji u Los Angelesu. Prošle je godine Osbourne rekao da će se on i njegova 70-godišnja supruga Sharon, koja je bivša sutkinja u emisijama 'America's Got Talent' i 'The X Factor', preseliti iz SAD-a na svoje imanje u Engleskoj.

Par se upoznao kada je Sharon imala 18 godina, a vjenčali su se 4. srpnja 1982. na Havajima. Zajedno imaju troje djece - Aimee, Jacka i pjevačicu Kelly. Osbourneov zadnji album 'Patient Number 9' objavljen je u rujnu i dosegao je drugo mjesto britanske top liste.

Foto: Instagram/Blanka Vlasic

