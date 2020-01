Sharon gorjela kuća pa poslala asistenta u plamen po slike...

Sahron Osbourne (67), supruga pjevača Ozzyja Osbournea (71) bila je gošća u u božićnom specijalu britanskog programa 'Would I Lie to You?', gdje je otkrila kako se nehumano ponijela prema svom asistentu tijekom požara koji se dogodio u obiteljskoj kući Osbourneovih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, požar se dogodio nakon što su ona i suprug ostavili upaljenu svijeću, a zatim otišli spavat. Probudio ih je protupožarni alarm, a Ozzyja su čak opekli plamenovi pa je Sharon bila primorana gurnuti ga u fontanu.

Foto: PA/Pixsell

Nakon što su ugasili požar i napustili kuću, Sharon je svom asistentu otrgnula masku za kisik s lica i stavila je svom psu. Asistentu je rekla da uđe u kuću koja gora i spasi koliko god umjetnina može. Budući da je asistent odbio to učiniti, Sharon se razbjesnila.

- Kako se usuđuješ?! Ti radiš ovdje i smjesta idi po još slika - vikala je. Asistent je popustio pod pritiskom, ali je nakon te noći prestao razgovarati sa Sharon.

Dok su se Ozzy i Sharon zabavljali i smijali prisjećajući se čitavog događaja, asistent se pobunio kako ne vidi ništa smiješno u požaru koji se dogodio i rekao da mu je dim oštetio pluća.

Budući da ne misliš da je smiješno, hoće li ti ovo biti smiješno? Otpušten si! - rekla mu je Sharon.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Pravila programa u kojem je Sharon sudjelovala su takva da, nakon što gošća ispriča svoju priču, prisutni komičari, koji su stalna postava televizijske tribine Would I Lie to You?', moraju pogoditi je li priča koju su čuli izmišljotina ili ne. Na zaprepaštenje svih prisutnih, Sharon je potvrdila da je istinita.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':