P. Diddy obrisao sve objave na Instagramu usred skandala

Reper Sean Combs, poznat i kao P. Diddy, novim je potezom iznenadio svoje pratitelje na Instagramu. Reper je obrisao sve svoje objave na Instagramu, ali još uvijek nije otkrio zašto se odlučio na taj korak.

Među objavama koje je obrisao se našao i video u kojem se ispričao bivšoj djevojci Casandri Venturi, nakon što je u javnost isplivao video u kojem ju je fizički zlostavljao.

Pokretanje videa... 03:21 Sean 'Diddy' Combs ispričava se nakon videa koji prikazuje napad na bivšu djevojku | Video: 24sata/reuters

U videu isprike je priznao da se osjeća 'odvratno' zbog toga što je napravio. 'Teško je razmišljati o najmračnijim vremenima života, ali ponekad to moraš napraviti. Dotaknuo sam dno. Ali, ne tražim isprike. Moje ponašanje u tom videu je neoprostivo. Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke u videu. Zgrožen sam. Bio sam zgrožen kada sam to napravio, zgrožen sam i sad - rekao je u sada uklonjenom videu.

MIAMI, FL - AUGUST 29: Sean P. Diddy Combs is seen in the pressroom during the 2004 MTV Video Music Awards at the Americ

Podsjetimo, reper se u posljednje vrijeme suočava s teškim optužbama. Ventura ga je prošle godine optužila za silovanje i seksualno zlostavljanje, ali se ubrzo nagodila s reperom. Kratko nakon njezinih optužbi je u javnost isplivala još jedna optužba. Joi Dickerson-Neal navela je kako ju je Diddy drogirao i silovao, nakon što je 'preko volje' otišla na spoj s njim.

U isto ga je vrijeme za seksualno zlostavljanje optužila nepoznata žena, a onda su ga optužili i za trgovinu ljudima. U siječnju je Diddyja za trgovinu ljudima optužio producent Rodney 'Lil Rod' Jones, koji je također tvrdio da ga je reper seksualno zlostavio. Mjesec dana nakon njegove tužbe su reperu pretresli imanja, a Diddy je demantirao sve optužbe. Potom ga je još jedna žena, bivša manekenka Crystal McKinney, optužila da ju je seksualno zlostavljao.

Reper P. Diddy uhi?en nakon sva?e s nogometnim trenerom svog sina Justina Combsa | Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL