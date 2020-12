Padaju teške optužbe: Prince je izgubio kontrolu, Saša ga smirio

Silvio je naišao na pismo u kojemu je pisalo da, s obzirom na to da je on posljednji bio u dvoboju, morat će izabrati jedno od dva tajna farmera s kojima će se sutra boriti u dvoboju, a gubitnik zauvijek napušta show

<p>Današnjeg prvog duelista birali su farmeri i to opet dijeljenjem kamenčića. Najviše kamenčića skupila je Dora te tako postala prva duelistica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Nisam iznenađena, to sam očekivala i pretpostavljala. Razloge su svoje rekli, što uvjerljivo, što neuvjerljivo i to je to - komentirala je Dora na odabiru, a kasnije je otkrila: 'Nije me povrijedilo to što su me izglasali za duelisticu, zapravo su me razočarali što nisu imali muda reći prave razloge. To njihovo licemjerstvo mi se stvarno gadi, ali pokazat ću im u dvoboju da ne odustajem tako lako. Ja sam se ovdje došla igrati i ja to jasno pokazujem'.</p><p>No, strasti su se počele polako rasplamsavati kada je Josip kazao kako nema povjerenja niti u jednog farmera nakon što mu je netko sakrio kapu.</p><p>- Mislim da nije riječ o kapi, već o njemu. On samo želi poludjeti - rekao je Prince koji mu je pokušao objasniti da tko god da je to sakrio sigurno nije imao takve namjere kao što on smatra. No, Josip ga nije želio slušati te je samo ponavljao kako je povjerenje u njih izgubio. Prince je izgubio živce te se ražestio, no Saša ga je uspio smiriti.</p><p>- Sad sam već lagano nervozan. Da sam doma u normalnim okolnostima, dobio bi on koje odgojne, jer ovako cijelu zajednicu uznemiravat zbog te neke kape… Sad su već tenzije na poprilično visokoj razini i možda bi mogle eskalirati - zaključio je Saša, a Josip je rekao:</p><p>- Ja kad izađem ću pogledati tko ju je uzeo jer će se to vidjeti sve. Odsad će mi biti stalno na glavi i spavat ću s njom!</p><p>Nakon što je Andrijanu i Tomislava Silvio izludio s pričama o Maji, prihvatili su njegovu ideju da ide špijunirati farmere, ne bi li ugledao svoju dragu. Kako već imaju iskustva u tome, Andrijana i Tomislav su ga pripremili za špijunažu, a kada se vratio, Silvio nije mogao sakriti osmijeh s lica.</p><p>- Maja nikad nije sjedila tamo ispod masline, mislim da je to neki znak - otkrio je Silvio i dodao: 'Mislim da je osjetila moju prisutnost!'</p><p>Prije spavanja, dok je izvodio vježbe, Silvio je naišao na pismo u kojemu je pisalo da obzirom da je on posljednji bio u dvoboju, morat će izabrati jedno od dva tajna farmera Andrijanu ili Tomislava s kojima će se sutra boriti u dvoboju, a gubitnik zauvijek napušta show.</p><p>U pismu je također pisalo da im ovo može odmah obznaniti, ili ovu informaciju može čuvati samo za sebe, što je Silvio i odabrao.</p><p>- Kao grom iz vedra neba. Mislim da mi je pružena još jedna idealna prilika i definitivno ću ju iskoristiti i vratiti se nazad na farmu! -zaključio je.</p>