Pjevač Parnog valjka Aki Rahimovski preminuo je u subotu u 67. godini, a vijest je šokirala njegovu obitelj, prijatelje, kolege sa scene i sve one koji su voljeli Parni valjak i njegovog frontmena. Akijev kolega i prijatelj Vlado Kalember (68) biranim riječima govori o njemu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zbogom i tebi, stari, dobri prijatelju. To da si bio vrhunski pjevač, to znaju svi. To da si bio vrhunski glazbenik, i to znaju svi. To da je pozornica bila tvoje prirodno obitavalište, i to znaju svi. Pozornica je bila tvoje kraljevstvo na kojoj si bio apsolutni vladar. I to znaju svi. Ali samo mi koji smo se s tobom družili i dobro te poznavali sve ove godine znamo da si bio čudesno dobar frend i čovjek. Ti si bio osoba bez 'prirodnog neprijatelja'. Ako je postojala osoba protiv koje nikada i nitko iz bilo kakvih, objektivnih ili subjektivnih razloga, nije rekao ništa loše, to si bio ti. I znam da tamo kuda si sada otišao, ma tko god te tamo dočekao, neće ti imati što zamjeriti. Bio si dobri duh cijele estrade. Naš Akijana, kako smo te od milja znali zvati. Zbogom brate, zbogom Akijana - napisao je Kalember, koji nije krio koliko ga je pogodila prerana Akijeva smrt.

Jurica Pađen (66) s Rahimovskim je surađivao od najranijih dana. Zajedno su sa Husom osnovali bend. Prijateljstvo i prve svirke započele su još sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Bili su generacija.

- Što reći, šokiran sam i tužan. Zajedno smo kao klinci počeli, s 20 godina smo osnovali bend i putovali, po 150 dana godišnje smo bili na putu, to je bilo non-stop druženje u kombiju, na bini, iza pozornice... Jedan nezaboravan period. Mislim da je ovo ogroman gubitak za regionalnu rock scenu - zaključio je Pađen za Dnevnik.hr.