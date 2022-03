Pale na testu Savršenog: Kod zaljubljenih se uskladi rad... Srca? Jetre? Olivera: Usana!

U showu 'Gospodin Savršeni' djevojkama je jedan od izazova bio ispit znanja iz raznih školskih predmeta. Profesor Toni im je postavljao pitanja, a na neka od njih nisu znala odgovoriti. Znate li vi odgovore na ova pitanja?

1. Kad nekoga želiš žurno vidjeti i putuješ avionom iz Zagreba u Split, koliko će ti vremena trebati do njegovog zagrljaja, ako avion putuje 500 kilometara na sat, a do Splita ima 250 kilometara?

Ponuđeni odgovori su: a) 1 sat, b) 45 minuta, c) 30 minuta, d) 15 minuta.

Pitanje je zbunilo Oliveru kojoj nije bilo jasno da li se radi o udaljenosti do zagrljaja ili do aerodroma s obzirom da joj možda treba još i vožnja autom do njega pa to treba posebno izračunati. Toni joj je na lijep način objasnio kako ne treba komplicirati te da je bit pitanja dati odgovor koliko vremenski treba do zagrljaja.

Na prvo pitanje sve djevojke su točno odgovorile osim Danijele, Poline i Josipe.

2. Formula za računanje sile kojom se privlače sva tijela koja imaju masu, kao na primjer, Mjesec i Zemlja, Zemlja i Sunce, ali i ja i ti, napisao je Isaac Newton u svom zakonu:

Ponuđeni odgovori su: a) gravitacije, b) elektromagnetizma, c) ljubav, d) crnih rupa.

Na drugo pitanje je od svih djevojaka točno odgovorila samo Danijela.

- Fiziku sam prošla na lijepe oči, matematiku neću ni komentirati, ali ja sam rekla Toniju da sam spremna naučiti sve radi ljubavi, čak i fiziku i matematiku - rekla je Dorotea.

3. Kada dvoje zaljubljenih ljudi dugo gleda jedno drugome u oči sinkronizira se rad njihovih:

Ponuđeni odgovori su: a) bubrega, b) usana, c) jetre, d) srca.

Djevojke su se zbunile oko ovog pitanja pa je Danijela komentirala da tko točno odgovori na to pitanje mora to i demonstrirati.

- Meni prvo što je palo na pamet kad je Toni to pitao su bila srca. Mislim da ona koja je na to odgovorila netočno nema puno iskustva u ljubavi - komentirala je Dorotea.

- Ja sam htjela biti što gora jer sam računala da ću možda dobiti priliku za neke privatne instrukcije - objasnila je Olivera čiji je odgovor bio usne, dok se Danijela složila s Doroteom da je odgovor srca.

4. Moje srce kuca 60 puta u minuti, ali kada ugledam djevojku u koju sam zaljubljen kuca dvostruko brže. Koliko otkucaja moje srce napravi u deset sekundi dok gledam u djevojku u koju sam zaljubljen?

Ponuđeni odgovori su: a) 10, b) 20, c) 25, d) 30.

Na testu je najbolja bila Tamara koja je od deset pitanja točno odgovorila na njih devet, a najgore su bile Olivera i Matea koje su imale po tri točna odgovora.

Točni odgovori na ova pitanja su za prvo pitanje pod c) 30 minuta, za drugo pitanje je pod a) gravitacija, za treće je pod d) srce, a za četvrto je pod b) 20 otkucaja. Kako ste vi riješili?

