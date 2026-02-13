Pale zaruke na koncertu Marka Perkovića Thompsona u BiH: 'Dogodio se poseban trenutak'

Tijekom pjesme 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova' u Širokom Brijegu dogodio se poseban trenutak, pale su zaruke! Filip i Matea su izašli na binu, Filip je kleknuo i zaprosio Mateu pred svima. Naravno, rekla je da! Sretno!, objavio je Marko Perković Thompson u petak na Facebooku uz snimku sa svog koncerta u sportskoj dvorani Pecara.

Thompson u sportskoj dvorani Pecara nastupa i u subotu. Ovi koncerti dio su velike dvoranske turneje u sklopu koje je pjevač već nastupao u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku, Varaždinu i Rijeci.

- Dragi moji ljudi, moj narode, volim to reći kad dođem u Hercegovinu. Tu imam puno prijatelja, kumova, poznanika. Imam osjećaj kao da sam doma - rekao je Thompson na početku koncerta u Širokom Brijegu. Na samom početku se zahvalio na dolasku i dobroj atmosferi i najavio kako očekuje 'predivnu večer'.