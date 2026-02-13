Obavijesti

Show

Komentari 5
OBJAVIO JE SNIMKU

Pale zaruke na koncertu Marka Perkovića Thompsona u BiH: 'Dogodio se poseban trenutak'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pale zaruke na koncertu Marka Perkovića Thompsona u BiH: 'Dogodio se poseban trenutak'
1
Foto: Facebook

Thompson u sportskoj dvorani Pecara nastupa i u subotu. Ovi koncerti dio su velike dvoranske turneje u sklopu koje je pjevač već nastupao u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku, Varaždinu i Rijeci

Admiral

Tijekom pjesme 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova' u Širokom Brijegu dogodio se poseban trenutak, pale su zaruke! Filip i Matea su izašli na binu, Filip je kleknuo i zaprosio Mateu pred svima. Naravno, rekla je da! Sretno!, objavio je Marko Perković Thompson u petak na Facebooku uz snimku sa svog koncerta u sportskoj dvorani Pecara.

NASTUPA U ŠIROKOM BRIJEGU Okupili se fanovi uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, pogledajte atmosferu iz BiH
Okupili se fanovi uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, pogledajte atmosferu iz BiH

Thompson u sportskoj dvorani Pecara nastupa i u subotu. Ovi koncerti dio su velike dvoranske turneje u sklopu koje je pjevač već nastupao u Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku, Varaždinu i Rijeci.

- Dragi moji ljudi, moj narode, volim to reći kad dođem u Hercegovinu. Tu imam puno prijatelja, kumova, poznanika. Imam osjećaj kao da sam doma - rekao je Thompson na početku koncerta u Širokom Brijegu. Na samom početku se zahvalio na dolasku i dobroj atmosferi i najavio kako očekuje 'predivnu večer'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...
Finalisti Dore za 24sata: 'Dat ćemo sve od sebe u nedjelju!'
NAKON 1. POLUFINALA

Finalisti Dore za 24sata: 'Dat ćemo sve od sebe u nedjelju!'

Poznato je prvih osam finalista Dore. Neki su izuzetno zadovoljni svojim nastupima, drugi vide mjesta za napredak. A neki su nam priznali i da ih je 'oprala' trema...
Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada
SVE JE POTVRDIO

Nakon vijesti o razvodu javio se Blankin otac: Moja kći i Ruben razvedeni su još od listopada

Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka, rekao je Joško Vlašić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026