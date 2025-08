Pamela Anderson o glasinama da je Meghan Markle kopira: 'Iskreno, nisam je baš gledala'

Pamela Anderson ne pridaje veliku važnost glasinama da ju je Meghan Markle kopirala.

U nedavnoj epizodi emisije 'Watch What Happens Live' Andyja Cohena, bivša zvijezda Baywatcha komentirala je tvrdnje da je Meghanin kulinarski show 'With Love, Meghan' zapravo preslika njezina uspješnog projekta 'Pamela's Cooking with Love'.

Podsjetimo, Anderson je krajem veljače ove godine na Prime Videu lansirala vlastiti kulinarsko-lifestyle show koji je dočekan s vrlo pozitivnim kritikama. Prva sezona, sastavljena od osam epizoda, trenutno ima visoku ocjenu 8.6/10 na IMDb-u.

S druge strane, samo nekoliko tjedana kasnije, početkom ožujka, Netflix je objavio 'With Love, Meghan', kulinarski serijal vojvotkinje od Sussexa koji, prema gledateljima, nije ostavio jak dojam.

S prosječnom ocjenom 3.2/10 na IMDb-u, mnogi su primijetili ne samo razliku u kvaliteti, nego i određene sličnosti u konceptu dviju emisija.

Cohen je to iskoristio za šaljivo pitanje: 'Na ljestvici od jedan do deset, koliko misliš da je Meghanin show kopija tvog?'.

Anderson je bez ustručavanja odgovorila: 'Jedan'.

Kad ju je voditelj upitao da pojasni, glumica je dodala: 'Ne, nisam baš gledala, ali nisam izmislila kulinarske emisije'.