Pamela Anderson o ljubomori prvog muža: Uništio je moju prikolicu i šakom razbio ormarić

Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Ispričala sam mu se što mu nisam rekla, odnosno lagala kao što je on to nazivao, i rekla sam mu da se to više neće dogoditi, napisala je Anderson

Uskoro izlazi knjiga i dokumentarac o Pameli Anderson (55) te svako malo doznajemo nove detalje. Glumica je u knjizi otkrila kako je njezin bivši suprug, bubnjar Moetly Cruea, Tommy Lee (60) bio jako ljubomoran na njenog kolegu iz Baywatcha, glumca Davida Chokachija (55). POGLEDAJTE VIDEO: Pamela, koju mnogi najviše pamte po ulozi u kultnoj seriji 'Baywatch', trenutačno promovira svoje memoare 'Love, Pamela' kao i nadolazeći Netflixov dokumentarac, 'Pamela: Ljubavna priča'. - Tommy je bio tako ljubomoran. Mislio sam da je to ljubav. Morala sam poljubiti Davida Chokachija, ali nisam rekla Tommyju. Poludio je. Razbio mi je prikolicu na setu i šakom probio ormarić - navodno je napisala Pamela. Foto: IMDB/screenshot - Ispričala sam mu se što mu nisam rekla, odnosno lagala kao što je on to nazivao, i rekla sam mu da se to više neće dogoditi - dodala je. Anderson je u 'Baywatchu' glumila CJ Parker od 3. do 7. sezone serije, počevši od 1992. Chokachi se seriji pridružio 1996. i glumio je jednog od spasitelja koji po scenariju neko vrijeme bio u vezi s CJ Parker. Foto: IMDB/screenshot Pamela je nakon četiri godine napustila seriju kako bi se posvetila drugim glumačkim projektima i modelingu. Vratila se 2003., zajedno s ostalim članovima glumačke postave, za film 'Baywatch: Hawaiian Wedding'. Foto: James Moy/Press Association/PIXSELL Nedavno je u intervjuu za People opisala što je dovelo do incidenta. - Tommy je strgnuo Brandona s mene i bacio mene i Dylana u zid - izjavila je Pamela koja je nakon toga nazvala hitnu i Lee je uhićen. Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović Podsjetimo, Pamela i Tommy bili su u braku od 1995. do 1998. i dobili dvoje djece, sinove Brandona (26) i Dylana (26). Unatoč svim problemima kroz koje su prošli, Pamela je u svojoj novoj knjizi otkrila kako je upravno on muškarac kojeg je najviše voljela. - Samo smo željeli imati djecu i biti zauvijek zajedno. Moja veza s Tommyjem možda je bilo jedini period u životu kada sam bila istinski zaljubljena - priznala je Pamela u svojoj knjizi 'Love, Pamela'. Najčitaniji članci