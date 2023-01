Pamela Anderson o traumama: 'Dadilja me tjerala na čudne igre, morala sam šutjeti o tome'

Pamela Anderson (55) u najnovijem intervjuu za magazin People otkrila je da je u mladosti trpjela seksualno zlostavljanje. Glumica je napisala veći dio svojih novih memoara 'Love, Pamela' iz nekadašnje farme svoje bake i djeda na otoku Vancouveru, nedaleko od mjesta gdje je odrasla.

- Osjećam se kao da sam tijekom života definitivno shvatila tko nisam i sada se prisjećam tko jesam, odnosno tko je bila ta djevojčica prije nego joj se to dogodilo - osvrnula se na djetinjstvo.

Izjavila je kako je kao mala voljela prirodu, zmije, penjanje po drveću, ali i kako je bila povrijeđena.

- U mom slučaju to je bila dadilja koja me vrlo rano seksualizirala, tjerajući me da igram čudne igrice na njenom tijelu - prepričala je Pamela.

- Pokušavala sam zaštititi svog brata. Nisam željela da mu se to dogodi i tu se sve raspetljalo. Bilo me jako sram. Nikome nisam rekla jer nisam znala što učiniti - dodala je. Dadilja joj je u to vrijeme rekla kako ne smije nikome reći za njihove 'igre'. Nije ništa rekla ni nekoliko godina kasnije, nakon što ju je silovao desetak godina stariji muškarac, a to se dogodilo kad je imala oko 12 ili 13 godina.

- Dio mene jednostavno je odustao. To je bilo kao da si zabio još jedan čavao u lijes - prisjetila se glumica. Njena priča, napisana u memoarima prikazati će se i na novom Netflixovom dokumentarcu 'Pamela, ljubavna priča' koji izlazi 31. siječnja.

- Sve sam to napravila sama, a sigurna sam da ima ljudi koji se bore kao i ja. Htjela bi im poručiti da su samo ljudi i da ne misle da su loši - zaključila je Pamela.

