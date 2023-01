Pamela ispričala mučne detalje: Pokušala sam ubiti dadilju, a s 12 godina me silovao muškarac

Glumica Pamela Anderson (55) objavila je autobiografiju, a 31. siječnja na Netflixu izlazi i dokumentarni film o njezinom životu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumica je otkrila kako je pokušala ubiti svoju dadilju jer ju je navodno zlostavljala dok je bila dijete, kako piše New York Post.

- Zlostavljanje je trajalo tri ili četiri godine. Uvijek mi je govorila da ne govorim roditeljima. Pokušala sam brata zaštititi od zlostavljanja - rekla je Pamela te dodala:

- Pokušala sam je ubiti. Pokušala sam je ubosti u srce s olovkom u obliku lizalice.

Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Nakon što ju je pokušala ubiti, Pamela je dadilji rekla kako želi da umre.

- Rekla sam joj da želim da umre i idućeg je dana poginula u prometnoj nesreći. Pomislila sam da sam je ubila svojim čarobnim umom i nisam to nikome mogla reći. Bila sam sigurna da sam to ja napravila, da sam to poželjela i da je ona umrla. S time sam živjela dok sam bila mlađa - govori Pamela.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Pamela je također ispričala kako ju je susjed, koji je tada imao 25 godina, silovao kada je ona imala 12 godina.

- Prijateljica i ja smo otišle u prijateljev stan. Ona je s dečkom koji joj se sviđao otišla u sobu na katu. Ja sam s njegovim prijateljem igrala tavlu dok sam je čekala. Rekao mi je da izgledam kao da mi treba masaža. Imao je 25 godina. Ja sam imala 12. Silovao me. Osjećala sam se kao da sam ja kriva - ispričala je glumica.

Foto: James Moy/Press Association/PIXSELL

Najčitaniji članci