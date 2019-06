Pamela javno rekla da je dečko vara: On je sociopat, čudovište!

Bivša Baywatch zvijezda i aktivistica za prava životinja Pamela Anderson (51) na Instagramu je napisala da je njezin dečko, francuski nogometaš Adil Rami (33) vara i obmanjuje već dvije godine koliko su u vezi. Nazvala ga je lažljivim čudovištem, narcisom, sociopatom...

- Teško je prihvatiti slomljeno srce i da su zadnje dvije godine mog života bile velika laž. Preveslana sam, navedena da mislim kako smo imali 'veliku ljubav'. Slomljena sam jer sam u zadnjih nekoliko dana saznala da je vodio dvostruki život. Šalio se na račun drugih igrača koji imaju djevojke u stanovima blizu svojih žena. Nazivao ih je čudovištima. No, ovo je gore. Svima je lagao. Kako je moguće kontrolirati srca i umove dvaju žena. Sigurna sam kako nas je bilo još. On je čudovište. Kako je moguće da sam pomogla toliko ljudi, a sebi nisam mogla pomoći', napisala je Pamela na Instagramu.

Glumica je očito jako ogorčena s obzirom na to da se nije zadržala samo na objavi, već je ispod nje napisala nekoliko bijesnih komentara.

- Narcisi se nikad ne mijenjaju, sociopati se nikad ne mijenjaju, ovo je moja najgora noćna mora. Nisam bila ljubomorna osoba dok njega nisam upoznala, no sretna sam što znam istinu, iako me boli kao pakao. I njoj je lagao za mene, također je šokirana i jako tužna. No ne može nas više povrijediti. Upozorio me kako su svi tabloidi u Francuskoj njegovi prijatelji koji sve kontroliraju pa sam se zato i oglasila na Instagramu. Ne mislim da ću se lako oporaviti od ovoga, nisam glupa. Sad ću napustiti Francusku, a on je sve pokušao, poslao mi je cvijeće i pisma, no ništa nisam prihvatila. Pojavio se u mom hotelu, no osiguranje ga je izbacilo. Sada imam zaštitara jer ga se bojim - napisala je glumica.

Foto: Instagram

Tisuće ljudi komentirale su njezinu šokantnu ispovijest, uključujući i Paris Hilton (38) koja je napisala 'Volim te Pamela, ti si predivna, ikona si i legenda, zaslužuješ najbolje'.

Foto: Profimedia

Baywatch zvijezda ima dva sina, Brandona (22) i Dylana (21), iz braka s bubnjarom Tommyjem Leejem (56).