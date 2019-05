Pamela Anderson: U Hrvatskoj vam treba pravi politički potres

Pamela Anderson se nedavno uključila i u aktualne izbore za Europski parlament. Nedavno je na Twitteru podržala ljevicu, platformu Možemo!

- Sretna sam što vidim da je moj politički angažman izazvao mali potres u Hrvatskoj. Možda Hrvatska treba politički potres ako želite zaustaviti tisuće ljudi koji odlaze iz zemlje zato što ekonomija ne funkcionira i ako želite biti u stanju upravljati situacijom u kojoj će za dva ili tri desetljeća dolaziti milijuni klimatskih izbjeglica - izjavila je Anderson za Novosti.

Pamela je objasnila kako se s Tomislavom Tomaševićem upoznala još 2013. godine u Sveučilištu u Cambridgeu te da je bila oduševljena da se upravo platforma Možemo! zalaže za politiku zelene ljevice.

- Nije li to nevjerojatno kako se dobri ljudi sreću? A sada čujem da Možemo! također promovira Green New Deal, kao što to Di EM25 radi diljem Europe. Hrvatskoj bih poručila da obrate pažnju na te pokrete, poduprite djecu koja štrajkaju, izađite iz nacionalističke prošlosti i vratite se u budućnost - kazala je Anderson.

U intervju se osvrnula i na karijeru u Playboyu.

- S fotografiranjem za Playboy bila sam na dobrom putu. Bila sam bolno sramežljiva. Sada shvaćam koliko mnogo sam naučila iz tog iskustva. Svi se moramo osloboditi. Sloboda – ne dajte nikome da vas stavi u zatvor. Nebitno je potječe li to iz događaja u vašem djetinjstvu ili vezi, da li su uzrok autoriteti ili vlade. Kada vam oduzmu slobodu, tada vaš život postaje neizdrživ - pojasnila je Anderson.

Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL

Također je poručila svima, a pogotovo mladima da se što više uključe u spašavanje našeg svijeta.

- Stvarni život više je seksi od virtualnog zatvora. Otiđite u izbjegličke logore. Sjedite i pričajte s ljudima. Dijelite svoje bogatstvo, pomognite svojom moći, svojim umom. Volim da ljudi znaju, imam nevjerojatno romantičan život. Patim, volim, molim se, čitam, odlazim u muzeje. Umjetnici su borci za slobodu. Slikajte, crtajte. Učite. To vas drži mladima - zaključila je Anderson