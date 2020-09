Pamela pokazala hrpu injekcija koje je koristila u trudnoći: 'Bilo je suza, ali smo došli do cilja...'

<p>Pjevačica nekadašnje grupe Feminnem, <strong>Pamela Ramljak</strong> (40), nedavno je rodila drugo dijete, djevojčicu <strong>Mariju</strong>. </p><p>Glazbenica ima i sina <strong>Antuna</strong> (3), a sada se na Instagramu 'oprostila' s injekcijama za sprječavanje krvnih ugrušaka.</p><p>- Moje clexanke. Danas se opraštam s njima. Imali smo love/hate odnos. Trebalo je snage i bilo je suza, neću lagati, ali na kraju smo došli do cilja. Vjerovala sam i molila i nisam razmišljala previše o svemu... To je nekad najbolje, pozitivno i samo naprijed. Za sve vas koje vas tek ovo čeka ili vam se trenutno događa, znam sve i sretno. A vi cure kojima je ovo iza vas, jeste imale neku oproštajnu foru? Da ih čuvam za tinejdžerske dane ili ih utopim u plastiku i staklo? Nekako ih baciti u medicinski otpad mi nije to to - napisala je.</p><p>Pamela je prije prve trudnoće imala spontani pobačaj o čemu je javno progovorila.</p><p>- Budući da sam jako teško podnijela taj prvi spontani i nisam htjela da se opet dogodi, bojala sam se ako se opet dogodi da se više neću usuditi raditi na djetetu. Jako je dug taj proces trajao, a i nisam više u dvadesetima pa me baš jako potreslo. Ja sam bila šokirana da žene moraju tri puta proći tu kalvariju da bi doznale da imaju taj mutirani gen koji im uzrokuje spontane pobačaje - ispričala je prije nekoliko godina za<a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/pamela-ramljak-o-problematicnoj-trudnoci---468484.html"> IN magazin</a>.</p><p>Nakon što je doznala da nosi gen koji uzrokuje zgrušavanje krvi, zbog čega joj je prijetio i drugi pobačaj, pjevačica je bila podvrgnuta metodi zadržavanja ploda te si je svakodnevno sama davala injekcije.</p><p>- Najviše me bilo strah oko devetog-desetog tjedna kada mi se dogodio prvi put, tad sam doznala za trombofiliju i počela sam koristiti injekcije heparinske odnosno hexan i onda mi je bilo lakše - objasnila je.</p>