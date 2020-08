Pamela Ramljak opisala drugi porod: Hvala babici koja je bila

<p>Pjevačica nekadašnje grupe Feminnem, <strong>Pamela Ramljak</strong> (40), rodila je prošlog tjedna drugo dijete, djevojčicu <strong>Mariju </strong>u Petrovoj bolnici u Zagrebu.</p><p>S nestrpljenjem ju je dočekao stariji brat <strong>Antun </strong>(3). Pjevačica je ispričala sve o iskustvu iz rodilišta, a posebno se zahvalila svima koji su je tješili jer je drugi porođaj prošao, kako kaže, u najboljem redu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pamela Ramljak odgovara na 24 pitanja</strong></p><p>- Možda i nije najprezentnija fotka, ali znate da nemam problem objaviti i ovakve fotke. Ovo je jutro nakon svega. Sjećate se kako sam vas molila da me utješite kako će ovaj put biti sve puuuno brže i lakše i stvarno je što se vidi po skoro 600 komentara i hrpu poruka u Inboxu. A sad za one mame koje još to čeka evo i moje iskustvo. U 11 ujutro sam došla u Petrovu s laganim trudovima, u 13 sati sam ušla u rađaonu i u točno 15:01 sam rodila Mariu. Bez epiduralne. Dakle cure (najviše one iz inboxa), bez straha. Sve je lakše drugi put. Zahvalila bi se javno i ekipi koja je bila sa mnom a posebno babici koja je sve riješila u petnaest minuta - napisala je Pamela. </p><p>Pjevačica je od studenog 2013. u braku s <strong>Mladenom Salajsterom</strong>. </p><p>- Imam divnog supruga koji je pun razumijevanja. Mogu reći da sam presretna što sam napokon upoznala pravog čovjeka. Sva ona loša iskustva prije njega su vrijedila. Ako je to bilo potrebno da dođem do njega - rekla je pjevačica prije tri godine. </p>