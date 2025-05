Pao poljubac između Kristine i Marka u Braku na prvu: 'Dugo nešto ovakvo nisam osjetio...'

Iako su mnogi gledatelji na početku nove sezone 'Braka na prvu' mislili da će se između Marka i Irme roditi ljubav, to se ipak nije dogodilo. Dapače, njihov odnos postajao je sve hladniji, a naposljetku je Marko predložio da zamijene partnere. Priznao je i da se njemu Kristina već dulje vremena sviđa...

Sada kada su se zamijenili, on i Kristina otišli su se opustiti u toplicama.

- Ne bih to etiketirao kao ljubav. Kod nas se sad trenutno događa emotivna veza koja je generalno jako lijepa. Ljubav je nekako dublja i duža stvar od ovog što smo mi proživjeli kroz nekoliko tjedana - rekao je Marko, te poručio da su jako uživali i da im je bilo lijepo.

- Ako netko smatra da je to ljubav ili ako to netko prepozna tako, mislim da ne bi ni on pogriješio u tom smislu - rekao je.

Kristina mu se zahvalila na lijepim iznenađenjima, a on njoj na poklonu koji ga je dirnuo.

- Ne znam, ja sam za sebe uvijek smatrala da sam teški romantik, ali evo, Marko stvarno nadmašuje sva moja očekivanja iz dana u dan. Nisu to sad ne znam kakve geste, ali neke sitnice koje meni jako puno znače i to stvarno cijenim - zaključila je Kristina.

A pao je i prvi poljubac...

Pokretanje videa... 00:55 Bila je spojena s Franjom, a sad gradi odnos s Markom! Kristina: 'Bitan mi je seks s partnerom' | Video: 24sata/Instagram/TikTok

- Meni je Tina super privlačna, jako je zgodna, ima prelijepo lice. Meni su njene oči fascinantne, ima oči boje mora, utopim se u tim očima, kao da se kupam. Dugo nisam ovako nešto osjetio - rekao je Marko.