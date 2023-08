Papa je pozivao ljude na bojkot njenih koncerata, a zbog teške infekcije je zamalo i preminula

Madonna, punim imenom Madonna Louise Ciccone, danas slavi 65. rođendan. Jedna od najvećih svjetskih ikona i legenda pop kulture i glazbe kroz godine je postala sinonim za inovaciju, kontroverzu i neustrašivost. Njezin otac Silvio 'Tony' Ciccone sin je talijanskih imigranata, dok je njezina majka Madonna Fortin porijeklom Kanađanka.

Madonna je treće od šestero djece, te je odrasla u strogom katoličkom okruženju koje je jako utjecalo na njezin kasniji umjetnički rad. Njezina je majka preminula od raka dojke dok je Madonna imala samo pet godina. Madonnin otac tada je oženio kućnu pomoćnicu, s kojom se ona loše slagala.

Foto: Instagram/Madonna

Ispunjene osamdesete

Krajem 70-tih zaljubila se u spoj plesa i pjevanja, te se pridružila bendu 'Breakfast Club'. Okušala se u solo karijeri i sa svojim prvim hitom 'Everybody' zasjela je na vrh glazbenih ljestvica.

Madonnina karijera ozbiljno počinje sredinom 80-ih godina, a njen prvi album "Madonna" (1983) odmah je osvojio srca publike hitovima kao što su "Holiday" i "Lucky Star". Njezina sposobnost da se transformira i eksperimentira sa zvukom i imidžem brzo je postala njezina zaštitna oznaka. Albumi poput "Like a Virgin" (1984) i "True Blue" (1986) samo su potvrdili njezin status kao megazvijezde.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Madonna je, međutim, prepoznata ne samo po glazbi, već i po svojim kontroverznim nastupima i ikoničnim glazbenim spotovima. Njezin album "Like a Prayer" (1989) izazvao je burne reakcije zbog provokativnih tekstova i religijskih simbola u spotu za istoimenu pjesmu. Unatoč kontroverzama, nije se zaustavila, nastavljajući pomaknuti granice sa albumima kao što su "Erotica" (1992) i "Bedtime Stories" (1994).

Papa Ivan Pavao II. čak je pozvao ljude da bojkotirao Madonnine koncerte u Italiji, upravo zbog spota 'Like a Prayer' u kojem je palila križeve.

Njezin vrhunac dolazi s albumima "Ray of Light" (1998) i "Confessions on a Dance Floor" (2005), koji su joj donijeli Grammy nagrade i dokazali da je i dalje inovativna i kreativna.

Foto: Reuters/Pixsell

Ljubavni život u centru pažnje

Madonnin ljubavni život bio je pod povećalom medija gotovo jednako koliko i njezina glazba. Prvi brak s glumcem Seanom Pennom bio je jednako dramatičan kao i njihova strastvena veza. S njim je glumica u filmu 'Shangay Surprise'.

Od tada je glumila u još nekoliko filmova, među kojima su 'Dick Tracy' i 'Who's That Girl'. Izdala je i četiri megauspješna albuma: 'True Blue', 'Who's that Girl', 'You Can Dance' i 'Like a Prayer'.

Nakon razvoda, uslijedile su veze sa slavnim imenima kao što su Warren Beatty, Dennis Rodman i Carlos Leon, s kojim ima kćer Lourdes. Međutim, najpoznatija veza bila je ona s britanskim redateljem Guyem Ritchiejem, s kojim je imala sina Rocca i posvojila dječaka Davida iz Malavija. Madonna i Ritchie rastali su se 2008.

Uoči svog 50. rođendana 2008. godine, Madonna se suočila s više izazova. Tada se borila protiv optužbi da je zaobišla tradicionalne zakone Malavija kako bi vratila kući svog tek usvojenog sina Davida Bandu, kojeg je odgajala od 2006. Kritičari su optužili Madonnu da je iskoristila svoje veliko bogatstvo za ubrzavanje procesa posvojenja.

Ubrzo je odlučila ponovno posvojiti dijete s Malavija te je u lipnju 2009., nakon još jedne pravne bitke, dobila skrbništvo nad Mercy James.

U veljači 2017. Madonna je objavila da je posvojila četverogodišnje blizanke, Estere i Stelle, iz Malavija.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Preživjela i bakterijsku infekciju

Madonna je prvi put postala majka 1996. godine, kada je s ljubavnikom i osobnim trenerom, Carlosom Leonom dobila kćer Lourdes Mariju Ciccone Leon. Šuška se kako je Madonna trenutno u vezi s 35. godina mlađim trenerom.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Madonnin privatni život često je bio predmet spekulacija i tračeva, ali je ona uvijek ostala nepokolebljiva u svom izražavanju i umjetnosti.

Madonna nije samo stvorila glazbu koja je definirala generacije, već je također postala simbol samopouzdanja, borbe za prava žena i LGBTQ+ zajednice, kao i neprestane teženje ka samopoboljšanju i kreativnom izražavanju. Njezino naslijeđe duboko je usađeno u pop kulturi, a njezina sposobnost da se prilagodi i inovira ostala je inspiracija mnogim umjetnicima.

Madonna je preživjela tešku bakterijsku infekciju u lipnju ove godine. Morala je prekinuti turneju, a njezini prijatelji i obitelj govorili su kako je u jako lošem stanju. Ipak, oporavila se i na Instagramu nastavila objavljivati provokativne fotografije.