Papa Lav i Crna Pantera: Evo što mu je darovala na audijenciji

Naomi Campbell, ikona svjetske mode, stigla je u Vatikan u posjet papi Lavu XIV. Briljirala je u besprijekornom Dolce & Gabbana izdanju, spajajući eleganciju i svoj prepoznatljiv glamur. U dvorednom sakou, oksfordskoj košulji i vunenoj suknji ispod koljena, Naomi je oduševila mnoge. Diskretni leopard detalj koji je provirivao ispod decentne suknje bio je savršen Naomin potpis.

Foto: Yara Nardi

'Crna Pantera' nije bila sama — na općoj audijenciji pridružili su joj se brojni uzvanici, među njima i argentinski redatelj Fernando Sulichin.

Campbell je papi Lavu XIV. darovala knjigu La Via Delle Spezie (“Put začina”) — elegantan i simboličan dar koji govori o povezanosti svjetova kroz povijest trgovine i mirisa, navodi Daily Mail. Knjiga istražuje ulogu začina u ljudskoj civilizaciji, od drevnih karavana do modernih vremena, a Naomi je njome, kako kažu izvori, željela “prenijeti poruku jedinstva i zajedničkog nasljeđa.”

Foto: Yara Nardi

Naomi je i u lipnju boravila u Vatikanu, gdje je odala počast pokojnom papi Franji Prvom.

- Nisam mogla biti u Rimu, a da ne odam počast papi Franji… Neizmjerno nedostaješ - napisala je manekenka na Instagramu.

S druge strane, papa Lav XIV, prvi papa rođen u SAD-u, privlači pažnju svojim modernim pristupom pontifikatu. Njegov otvoreni stil uskoro će se ponovno pokazati — na jubilejskoj proslavi Katoličke Crkve, gdje će ugostiti desetke slavnih filmaša, među kojima su Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Spike Lee i George Miller.