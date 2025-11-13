Obavijesti

Show

Komentari 0
U POSJETI VATIKANU

Papa Lav i Crna Pantera: Evo što mu je darovala na audijenciji

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Papa Lav i Crna Pantera: Evo što mu je darovala na audijenciji
8
Foto: Yara Nardi

Svjetski poznati supermodel Naomi Campbell posjetila je u srijedu Vatikan gdje se susrela s papom Lavom XIV. Za njega je donijela i poklon

Naomi Campbell, ikona svjetske mode, stigla je u Vatikan u posjet papi Lavu XIV. Briljirala je u besprijekornom Dolce & Gabbana izdanju, spajajući eleganciju i svoj prepoznatljiv glamur. U dvorednom sakou, oksfordskoj košulji i vunenoj suknji ispod koljena, Naomi je oduševila mnoge. Diskretni leopard detalj koji je provirivao ispod decentne suknje bio je savršen Naomin potpis.

Pope Leo XIV holds general audience at the Vatican
Foto: Yara Nardi

'Crna Pantera' nije bila sama — na općoj audijenciji pridružili su joj se brojni uzvanici, među njima i argentinski redatelj Fernando Sulichin

Campbell je papi Lavu XIV. darovala knjigu La Via Delle Spezie (“Put začina”) — elegantan i simboličan dar koji govori o povezanosti svjetova kroz povijest trgovine i mirisa, navodi Daily Mail. Knjiga istražuje ulogu začina u ljudskoj civilizaciji, od drevnih karavana do modernih vremena, a Naomi je njome, kako kažu izvori, željela “prenijeti poruku jedinstva i zajedničkog nasljeđa.”

Pope Leo XIV holds general audience at the Vatican
Foto: Yara Nardi

Naomi je i u lipnju boravila u Vatikanu, gdje je odala počast pokojnom papi Franji Prvom.

- Nisam mogla biti u Rimu, a da ne odam počast papi Franji… Neizmjerno nedostaješ -  napisala je manekenka na Instagramu.

SLATKI TRENUTCI Naomi Campbell objavila je rijetku obiteljsku fotografiju: 'Prvi puta u Disneylandu...'
Naomi Campbell objavila je rijetku obiteljsku fotografiju: 'Prvi puta u Disneylandu...'

S druge strane, papa Lav XIV, prvi papa rođen u SAD-u, privlači pažnju svojim modernim pristupom pontifikatu. Njegov otvoreni stil uskoro će se ponovno pokazati — na jubilejskoj proslavi Katoličke Crkve, gdje će ugostiti desetke slavnih filmaša, među kojima su Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Spike Lee i George Miller.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Simona Mijoković potvrdila da je postala baka. Kći Gabrijela je rodila s 18: 'Otišla je od nas...'
NEDAVNO PREDSTAVILA KNJIGU

Simona Mijoković potvrdila da je postala baka. Kći Gabrijela je rodila s 18: 'Otišla je od nas...'

Bivša manekenka i pjevačica po prvi je puta potvrdila vijest koja se u javnosti pojavila još u lipnju, a iskreno je progovorila i o najmračnijim trenucima svoje mladosti, kao i u kakvom je odnosu s bivšim suprugom
Matea iz 'Ljubav je na selu' ima cističnu fibrozu: Moja borba za udah napokon je prestala...
HRABRA ŠIBENČANKA

Matea iz 'Ljubav je na selu' ima cističnu fibrozu: Moja borba za udah napokon je prestala...

Cvjećaricu Mateu gledali smo u 'Gospodinu Savršenom', a sada se bori za Dejanovo srce u 'Ljubav je na selu'. Ispričala nam je sve o odnosu s farmerom, ali i svojoj borbi s bolešću koju vodi od malena
FOTO Nastavlja se hedonistički odmor iz snova Maje Šuput i 'Savršenog' Šime u Dubaiju...
UŽIVAJU

FOTO Nastavlja se hedonistički odmor iz snova Maje Šuput i 'Savršenog' Šime u Dubaiju...

Maja Šuput na svom Instagram profilu nastavlja objavljivati fotografije s odmora u Dubaiju gdje uživa u društvu Šime Eleza. Skupi restorani, veličanstveni pogledi, bazeni na vrhu zgrade...samo su dio njihovog puta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025