Paparazzi otkrivaju kako tajno prate poznate face: 'Sjedili smo tamo sve dok nije izašla van'

Ponekad nije potrebno cijeli dan biti nekom za petama, jer se zna dogoditi da jednostavno imate sreće. A kad se to dogodi, paparazzi obično fotografiraju jednu-dvije fotografije i pobjegnu

<p>Društveni mediji su za današnje paparazze blagoslov i prokletstvo. Naime selfiji celebrityja smanjili su cijene njihovih fotografija, ali isto tako zahvaljujući fotografijama na Instagramu i Facebooku ili tweetovima, paparazzi mogu lakše nego ikad prije ući u trag onima koje slijede.</p><p>- Sve je to puno strke - kaže <strong>Pena</strong> koji je nekoć radio kao zaštitar u hotelu Waldorf Astoria sve dok nije pogledao emisiju 'Celebrity Uncensored' koja ga je motivirala da kupi 400 dolara vrijednu Canon kameru i počne fotografirati celebrityje, 2006. godine.</p><p>Pridružio mu se i <strong>Diggs</strong> koji je dotad bio lovac na autograme poznatih osoba. On je ubrzo shvatio da, iako mu celebrityji mogu odbiti dati autogram, nije mu trebala njihova dozvola da bi ih fotografirao na javnom mjestu. I tako je odustao od fakulteta i počeo raditi kao paparazzi puno radno vrijeme.</p><p>- Fotografija koja danas košta 400 dolara, prije Instagrama je koštala 15.000 do 20.000 dolara. Ali isto tako je u ono vrijeme bilo teže fotografirati i doći do priča - kaže Pena.</p><p>Kad je primjerice jedna od plesačica <strong>Nicki Minaj </strong>(37) objavila na Instagramu fotografiju s treninga iz studija u Brooklynu, uz riječi 'Feeling Myself' (što je naziv pjesme koju je Minaj snimila s Beyonce), Diggs i Pena su uspjeli fotografirati obje dive na izlasku iz studija tu večer.</p><p>Kad je <strong>Alicia Keys</strong> (39) objavila da se priprema za njujorški maraton, dečki su je ujutro dočekali ispred njezinog doma u New Jerseyju, na putu za jutarnje trčanje. Kad je pak <strong>Kylie Jenner </strong>(23) objavila svoje fotografije s modelom <strong>Hailey Baldwin </strong>na Instagramu, Diggs je prepoznao ulicu i prodavaonicu u kojoj su se fotografirali, te je odjurio na 'mjesto zločina'.</p><p>- Sjedili smo tamo sve dok nije izašla van - rekao je.</p><p>A ovakve fotke su noćna mora svih celebrityja, unatoč tome što ih paparazzi u trenu mogu locirati, nakon što oni sami objave gdje su ili što rade. Pena i Diggs isto tako na Twitteru pretražuju pojmove poput 'upravo sam vidio...' ili 'ta i ta osoba je tamo i tamo' ili 'uočili smo...'.</p><p>Dok u Los Angelesu paparazzi i dalje daju novčanice od 50 dolara vratarima i izbacivačima kako bi im javili kad uoče neku zvijezdu, u New Yorku oni imaju besplatnu radnu snagu u obliku tzv. 'malih agenata', tj. tinejdžera s kojima su se sprijateljili a koji uhode celebrityje kako bi se fotografirali s njima. Iako im ne plaćaju, ako Diggs ili Pena lociraju zvijezde prije malih agenata, javit će im gdje se nalaze, tako da si na kraju međusobno pomažu i uskaču u pomoć.</p><p>- Imamo različite agente za različite ljude. Ako će netko od njih čekati 10 sati kako bi upoznao Justina Biebera, oni ga mogu nadgledati dok mi čekamo negdje drugdje Rihannu. A ako Justin izađe prije nego mi dođemo, oni će ga fotografirati i snimiti za nas, jer smo im i tako mi odali gdje ga uopće mogu čekati - objašnjava Diggs.</p><p>Dvojac prepoznaje i vozače i automobile zvijezda, pa točno znaju tko je u kojem klubu ako ispred uoče njihov automobil ili vozača. Nedavno im je jedan novinar dojavio da je u gradu otac prvog djeteta<strong> Kourtney Kardashian</strong> (41) - <strong>Scott Disick</strong> (37). Dok su bili ispred hotela, Disick je izašao s 18-godišnjim modelom. </p><p>- Samo tako su izašli iz hotela. A čim su me vidjeli, razdvojili su se. U tom trenu sam pred očima vidio samo mnoštvo dolara. Naime, ako ste prijatelj s nekim, jednostavno nastavite zajedno hodati. No ako se događa nešto više, onda ćete se razdvojiti. To je kao automatski dokaz krivice. Tako da, čim vidite tako nešto, odmah znate o čemu je riječ. A ja sam, čim sam vidio njih dvoje, znao da spavaju zajedno - odaje tajne zanata Diggs.</p><p>Diggs i Pena su pratili par pet sati, iščekujući da se Disick prestane sumnjičavo osvrtati, sve dok ih oko ponoći nisu uočili kako se naginju jedno prema drugom i očito flertuju za šankom bara. Uspješno su ih fotografirali, bez da su privukli pažnju na par, jer kad imate 'takav dragulj', bitno je da drugi ne čuju za njega. Sljedeće jutro su Diggs i Pena za te fotografije dobili 10.000 dolara, odnosno oko 65 tisuća kuna.</p><p>Ponekad, doduše, nije potrebno cijeli dan biti nekom za petama, jer se zna dogoditi da jednostavno imate sreće. A kad se tako nešto dogodi, paparazzi obično fotografiraju jednu-dvije fotografije i pobjegnu, kako ne bi privukli pozornost. Diggs i Pena su najviše zaradili na snimci <strong>Beyonce </strong>(39), <strong>Jay Z-a</strong> (50) i<strong> Solange</strong> (34), nakon incidenta u liftu. Na toj snimci su zaradili ukupno 100.000.</p><p>S druge strane, tvrde da bi sigurno najviše zaradila osoba koja bi uspjela fotografirati zajedno <strong>Brada Pitta</strong> (56) i <strong>Jennifer Aniston </strong>(51) na kavi. Na njihovoj zajedničkoj fotografiji, paparazzi bi bez puno muke mogli zaraditi pola milijuna dolara, piše <a href="https://nypost.com/2015/11/08/paparazzi-reveal-secrets-of-tracking-stars-on-social-media/?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=NYPFacebook&utm_medium=SocialFlow">New York Post</a>.<br/> </p>