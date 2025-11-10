Obavijesti

U SRIJEDU

Parada mode u Muzeju grada Zagreba: Snježana Schillinger priprema veliku modnu reviju

Piše Ana Grabić,
Kreacije za iduću sezonu tim brenda Duchess predstavit će u 12. 11. u Zagrebu, a prijenos pratite uživo na 24sata

U svijetu u kojemu moda često traži brze emocije, Snježana Schillinger ostaje vjerna eleganciji, mjeri i stilu. Poduzetnica, dizajnerica i osnivačica brenda Duchess ovih dana s posebnom pažnjom priprema svoju novu modnu reviju koja će se održati 12. studenoga u Muzeju grada Zagreba.

U miru svoga ateliera, iza kulisa blještavila, Snježana s dugogodišnjim suradnikom, modnim dizajnerom Antunom Tinom Brišarom, kroji modele koji će se uskoro prošetati pistom. Na stolovima leže materijali koje je pažljivo birala - svila, tvid, profinjene teksture koje govore o ženstvenosti s karakterom. Između krojeva, metara i skica, vidi se njezina smirenost i iskustvo - elegancija koja ne traži pažnju, nego je prirodno zrači.

- Sve naše kolekcije, pa tako i ova, nastaju spontano. Ove godine odlučili smo se poigrati materijalima, bojama i teksturama, kako bismo unijeli pozitivu i dinamiku u naš krug", ispričala je Snježana i dodala: 'Moda je moj oblik stvaranja, ali i način da prenesem duh nečeg lijepog i trajnog. Kad radiš iz strasti, rezultat se uvijek osjeti'.

Dok kolega mjeri i kroji, Snježana provjerava svaki šav, svaki rub, s onom prepoznatljivom kombinacijom poslovne preciznosti i umjetničkog senzibiliteta. Njezina pojava je smirena, ali prisutna - dama koja zna što želi i zna kako to ostvariti.

Atmosfera u ateljeu podsjeća na tišinu pred koncert: lagani šum tkanine, žamor suradnika, poneki smijeh. Sve upućuje na to da će i ova revija biti spoj klasike, sofisticiranosti i modernog pristupa, upravo onako kako Snježana godinama gradi svoj brend - s mjerom, ukusom i osobnim potpisom. Tomu u prilog ide i odabir prostora u kojemu će manekenke prošetati modne novitete, pa će prostor Muzeja grada Zagreba na jednu večer postati središte mode, glamura i zvjezdanog blještavila.

Kreacijama modnoga brenda Duchess popularnost je donijela među brojnim damama nekadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja je rado birala Snježanine haljine, kako u službenim, tako i u važnim poslovnim trenucima, a jedan od redovitih gostiju na revijama je upravo suprug nekadašnje predsjednice, gospodin Jakov Kitarović.

