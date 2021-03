Leona Paraminski (41) je trudna tri mjeseca te bi ona i suprug Tin Komljenović (38), doktor elektrotehnike s kojim posljednjih šest godina živi u Santa Barbari, trebali postati roditelji oko njezina rođendana, 22. kolovoza, otkrila je glumica za Gloriju. U početku je, kaže, imala mučnine, no sada je odlično.

- Odlučila sam se za medicinski pomognutu oplodnju, a preko svoje maserke doznala sam za zagrebačku Polikliniku IVF i dr. Velimira Šimunića, profesora ginekologije i porodništva te jednog od najvećih domaćih stručnjaka za humanu reprodukciju. Prošlo ljeto sam onamo prvi put otišla na izvantjelesnu oplodnju, vratila se u Ameriku, no postupak nije uspio. Bilo mi je to vrlo teško i frustrirajuće, pogotovo zbog toga što mi nitko nije znao reći zašto ne mogu zatrudnjeti pa da problem nekako riješim. Tri mjeseca kasnije pokušala sam ponovno, jer ostala je još jedna Tinova i moja 'frozen baby', kako u šali nazivam blastocistu, to jest napredni embrij za implantaciju - ispričala je za Gloriju te dodala:

- Nisam imala nikakvih očekivanja, ali 23. studenog sam u jeku korone ponovno došla u Hrvatsku i 7. prosinca, baš na 36. rođendan moje sestre Ines, ponovila transfer. Ovoga puta - uspješno. Bila sam u nevjerici i plakala od sreće, tim više što je moja sestra zatrudnjela dvanaest dana prije mene pa ćemo roditi negdje u isto vrijeme.

Tin je nedavno doputovao u Zagreb kako bi bio uz suprugu Leonu koja je zbog čekanja da prođe prvo tromjesečje neplanirano produljila boravak, a ovih dana par se vraća Santa Barbaru gdje glumica planira roditi.

Osim toga, cijene in vitro postupaka su ovdje višestruko niže, jer se u SAD-u penju i do 50 tisuća dolara (oko 315.000 kuna). I postupak posvojenja, o čemu je Leona isto razmišljala, također je kompliciran pa su se ona i muž ipak pouzdali u medicinu. Kad se vrate u Santa Barbaru, zajedno će posjetiti liječnika, a budu li to epidemiološka pravila dopuštala, skupa će biti i na porođaju.

- Uvijek postoji doza straha, no sad sam u fazi kad se veselim prirodnom porođaju. Danas, srećom, postoji i takozvani francuski rez, koji za razliku od carskog nije toliko invazivan pa je bol manja, a oporavak brži. Koja god metoda bila, nadam se da će biti uspješna i da će sve dobro proći. Stoga se ne zamaramo ni spolom ni imenima. Vjerujem da ću biti opuštena i fleksibilna mama, jer mislim da nije dobro kad se roditelji prema djetetu odnose previše zaštitnički. Zezamo se da će biti matematičar na Tina, ali možda se odluči i za glumu, koja je moja velika ljubav. Vidjet ćemo hoće li prevladati znanost ili umjetnost - zaključila je Paraminski.