Paris Hilton o objavljenoj snimci seksa s bivšim dečkom iz 2001. 'Osjećala sam se posramljeno'

Glumica i pjevačica Paris Hilton (42) u memoarima koji uskoro izlaze, 'Paris: The Memoir', priznala je da joj je bilo neugodno kada ju je 2001. godine njezin tadašnji dečko, profesionalni igrač pokera, Rick Salomon (55) zamolio da snimi video seksa s njim.

- Često je govorio da je to nešto što radi s drugim ženama, ali osjećala sam se čudno i neugodno zbog toga. Uvijek sam mu govorila: 'Ne mogu. Previše je neugodno' - napisala je Paris čiji je dio knjige u kojoj govori o snimci objavio Times of London.

Paris je tada imala 19 godina, a prisjetila se kako joj je Rick rekao da će naći nekoga drugoga s kim će snimati seks.

- Rekao mi je da, ako neću to učiniti, lako će pronaći nekoga tko hoće, a to je bila najgora stvar koju sam mogla zamisliti, da me taj odrasli čovjek ostavi, jer sam bila glupo dijete koje nije znalo igrati igrice za odrasle - napisala je Hilton.

Priznala je da je prije snimanja pomiješala alkohol s drogom. Molila je Ricka da ne objavi snimku, no on ju je odbio. Video je objavio 2004. godine.

Rick je tada rekao da ima pravo prodati nešto što mu pripada, a Paris tvrdi da se osjećala posramljeno. Njezina obitelj je bila užasnuta snimkom koju je Parisin tadašnji dečko objavio.

- Mama je legla u krevet i ostala tamo. Moj tata, crven u licu i bijesan, bio je na telefonu, zvao je odvjetnike, pokušavao mi je pomoći - napisala je glumica.

