Paris Hilton o silovanju: 'Stavio mi je nešto u piće i sjećam se da mi je govorio da samo sanjam'

Poduzetnica i nasljednica hotela Paris Hilton (42) je u posljednjem intervjuu za Glamour otkrila da je njezino prvo seksualno iskustvo bilo silovanje.

Hilton je tada živjela s bakom u Palm Springsu, a preko vikenda je s prijateljicama odlazila u Los Angeles gdje su se družile u trgovačkom centru. Ispričala je da su se stariji muškarci stalno motali po dućanima, a ona i njezino društvo bi razgovarali s njima i davali im svoje brojeve.

- Nakon što sam popila jedan ili dva gutljaja, počela sam osjećati vrtoglavicu. Ne znam što je stavio unutra, pretpostavljam da je to bio Rohypnol - ispričala je Paris koja se zatim onesvijestila te probudila nekoliko sati kasnije, znajući da se nešto dogodilo.

- Prisjetila sam se samo kako je muškarac ležao na meni i prekrio mi usta i šapnuo 'Ti samo sanjaš, ovo je san' - dodala je.

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Nakon toga su uslijedile dvije godine po raznim internatima koji su trebali ispraviti njezino 'problematično ponašanje'. Naime, Paris je kao maloljetna često bježala iz kuće (New York) i odlazila partijati po najekskluzivnijim klubovima na elitnom Manhattanu. Kasnije u životu joj je dijagnosticiran ADHD. Kaže da joj je ta dijagnoza objasnila mnoga njena problematična ponašanja.

Neko vrijeme Paris je provela u školi 'Prvo Canyon' u Utah, gdje su joj prisilno davali lijekove. Progovorila je o tome kako su članovi osoblja škole, koji nisu liječnici, prisilno izvodili ginekološke preglede na njoj, ali i na ostalim učenicama. Pregledi su se uvijek odvijali kasno u noći.

Foto: Alberto Scarpinato/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- To je bilo nešto što sam blokirala iz svog sjećanja, ali nakon što sam čula priču od drugih, počela sam se prisjećati. Kasno navečer, osoblje bi dolazilo i uzimalo određene djevojke i dovodilo ih u jednu prostoriju. I one bi doslovno vrištale i plakale dok bi ih njih četvero, muškarci i žene, držali i doslovno gurali prste u njih. To su redovno radili određenim djevojkama - rekla je Paris i dodala kako je i ona bila jedna od 'određenih djevojaka'.

Paris je objasnila da je upravo zbog tih užasnih 'ginekoloških' iskustva odlučila da će dijete dobiti putem surogat majke.

- Bila sam samo djevojčica, ukrali su mi djetinjstvo - rekla je dodajući da je vrijeme koje je provela u Provo Canyon školi utjecalo na odluku nje i njezina supruga da svoga sina, Phoenixa Barrona Hiltona Reuma, dobiju putem surogat majke.

- Jednostavno se bojim. Mislim, ponovno, vraćajući se na tu školu – liječnička ordinacija, injekcije, intravenske injekcije..., objašnjava ona, ali ističe da je jako željela dijete, samo nije mogla podnijeti ''fizički dio toga''.

Otkrila je i da je pobacila u svojim ranim 20-ima o čemu nije htjela pričati zbog srama.

- Bila sam dijete i nisam bila spremna za to - objasnila je Paris koja je tajnu čuvala desetljećima, a potrebu da progovori o tome osjetila je nakon što su mnogi zakoni o pobačaju u SAD-u poništeni prošle godine.

Foto: Instagram

Unatoč tome što je oduvijek znala da želi imati djecu putem surogat majke, odluku je skrivala od javnosti, ali i od prijatelja i obitelji.

- Naravno, bilo je teško ne reći nikome, jer je bilo tako uzbudljivo, ali također mi je bilo drago što sam mogla ovo podijeliti samo s Carterom - kaže Paris koja se za supruga Cartera Reuma (42) vjenčala krajem 2021., a prije mjesec dana su dobili prvo dijete.

