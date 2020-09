Pariški svingerski klub: Ulaz je 700 kn, a mobiteli su zabranjeni

<p>Francuski svingerski parovi vrlo dobro znaju gdje u Parizu mogu pronaći zabavu za sebe. Noćni klub Les Chandelles pravo je mjesto za takvu vrstu partijanja. </p><p>Taj klub redovito organizira orgije u prostoru osvijetljenom raskošnim lusterima i svijećama, po čemu je i klub dobio ime. Prvotno su tamo išli francuski političari, celebrityji i dobro stojeći ljudi srednjih godina, no s vremenom se lista gostiju izmijenila.</p><p>Sada u Les Chandelles može ući tko god želi, naravno ako plate 110 dolara, odnosno 700 kuna za ulaz u klub. Kada gosti uđu u prostorije kluba, osoblje ih vodi do garderobe gdje moraju ostaviti telefone jer fotografiranje unutar kluba nije dozvoljeno. Zatim idu u glavnu sobu gdje ih čeka besplatno piće.</p><p>Osim prostora za partijanje, postoje i dvije sobe za seks udaljene od plesnog podija. Kao i za većinu ovakvih vrsta noćnih zabava, postoji kodeks odijevanja. Žene moraju biti u koktel haljinama i štiklama, dok muškarci moraju nositi košulje.</p><p>Ulaz u klub omogućen je prvenstveno heteroseksualnim parovima i biseksualnim ženama.</p><p>Žene koje nisu u vezi ili braku rijetko kad se puštaju u prostorije kluba jer se vlasnici boje kako bi moglo doći do prostitucije, a slobodne muškarce također odbijaju pustiti ako u klubu već ima dosta muškaraca. </p>