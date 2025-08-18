Parker se oprostila od Carrie Bradshaw i poručila hejterima: 'Baš me briga za vas, evo zašto'

Nakon tri sezone, brojnih kontroverzi i podijeljenih reakcija, serija "And Just Like That...", nastavak kultnog "Seksa i grada", službeno je stigla do svog kraja. Vijest o otkazivanju potvrdio je HBO Max, a glavna zvijezda i izvršna producentica, Sarah Jessica Parker, oprostila se od lika koji je obilježio njezinu karijeru i živote milijuna gledatelja diljem svijeta. U emotivnoj objavi, ali i britkim intervjuima, Parker je zatvorila 27-godišnje poglavlje, zahvalila se obožavateljima i poslala jasnu poruku kritičarima.

"Zbogom, Carrie": Emotivni oproštaj nakon 27 godina

Nedugo nakon što je vijest o kraju serije odjeknula medijima, Sarah Jessica Parker oglasila se na svom Instagram profilu. U dirljivoj poruci, sumirala je gotovo tri desetljeća života s Carrie Bradshaw, likom koji je postao sinonim za New York, modu i potragu za ljubavlju.

Foto: screenshot/Youtube

"Carrie Bradshaw dominirala je mojim profesionalnim otkucajima srca 27 godina. Mislim da sam nju voljela najviše od svega", napisala je Parker. "Znam da su je i drugi voljeli kao i ja. Bili frustrirani, osuđivali je i navijali za nju. Simfonija svih tih emocija bila je najbolji soundtrack i najvažniji suputnik. Stoga, najsentimentalnija i najdublja zahvalnost i doživotni dug. Svima vama."

Glumica je potvrdila da je "ovo poglavlje završeno", opisujući rad na seriji "And Just Like That..." kao "radost, avanturu i najljepšu vrstu teškog rada". Odluku o kraju donio je showrunner Michael Patrick King, koji je izjavio da mu je tijekom pisanja posljednje epizode treće sezone postalo jasno da je to "prekrasno mjesto za stati".

'Hate-watching' fenomen

Iako je originalna serija "Seks i grad" postala kulturni fenomen, njezin nastavak "And Just Like That..." od samog je početka izazivao podijeljene reakcije. Dok su neki s oduševljenjem pratili povratak omiljenih likova u pedesetima, drugi su seriju kritizirali zbog nespretnih pokušaja kulturne relevantnosti, bizarnih zapleta i onoga što su doživjeli kao izdaju originalnih likova. Serija je čak postala popularna meta takozvanih "hate-watchera" – publike koja je gledala epizode samo kako bi ih mogla kritizirati.

Foto: HBO Max

U intervjuu za The New York Times, Parker se odlučno obračunala s ovim fenomenom. Na pitanje što misli o onima koji "mrze gledati" seriju, njezin je odgovor bio izravan: "Mislim da nemam konstituciju da bih provela puno vremena razmišljajući o tome. Valjda me nije briga. A razlog zašto me nije briga je taj što je serija bila enormno uspješna, a veze koje je ostvarila s publikom bile su vrlo značajne."

Dodala je kako su ona i cijela ekipa "uvijek nevjerojatno naporno radili kako bi ispričali priče koje su bile zanimljive ili stvarne", jasno dajući do znanja da stoji iza kreativnih odluka, bez obzira na negativne komentare.

Seriju pratile brojne kritike

Kritičari i dio publike imali su dugačak popis zamjerki. Od samog početka, seriju je progonio nedostatak ključnog lika – Samanthe Jones, koju je glumila Kim Cattrall. Njezino kratko pojavljivanje u drugoj sezoni samo je naglasilo prazninu koju je ostavila. Mnogi su smatrali da su preostali likovi postali karikature samih sebe: Miranda, nekoć oštroumna odvjetnica, pretvorila se u smušenu osobu koja se neprestano spotiče, dok je Charlotte postala još više histerična majka s Upper East Sidea.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Serija je kritizirana i zbog kaotičnog scenarija. Brojni zapleti, poput Lisinog pobačaja ili iznenadnog odlaska Stanforda Blatcha u Japan kao šintoističkog redovnika (apsurdan način da se objasni tragična smrt glumca Willieja Garsona), uvedeni su i potom zaboravljeni. No, možda najveći udarac bio je gubitak onoga što je "Seks i grad" činilo posebnim: Carriene naracije. Njezin prepoznatljivi glas koji je povezivao sve priče u tematsku cjelinu zamijenjen je nepovezanim scenama, zbog čega je serija, kako navode kritičari s portala Vulture, djelovala "bez kormila".

Finale koje je podijelilo publiku

Posljednja epizoda, nazvana "Party of One", donijela je rasplet koji je, očekivano, podijelio obožavatelje. Nakon desetljeća ljubavnih brodoloma, Carrie Bradshaw završava sama. "Žena je shvatila da nije sama – bila je svoja", glasi posljednja rečenica koju izgovara kao dio svog novog romana. Dok su neki smatrali da je takav kraj nezadovoljavajući i nedoličan za njezino putovanje, Sarah Jessica Parker s njim je u potpunosti zadovoljna. Na pitanje sviđa li joj se takva odluka, odgovorila je: "Apsolutno. Osjećam se dobro zbog nje. Mislim da je prilično dobro posložena."

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Nakon 27 godina, šest sezona originalne serije, dva filma i tri sezone nastavka, priča o Carrie Bradshaw stigla je do svog kraja. Iako "And Just Like That..." neće ostati zapamćen kao besprijekoran nasljednik, uspio je u onome što je "Seks i grad" uvijek radio najbolje – potaknuo je razgovor. Za jedne promašaj, za druge dirljiv oproštaj, no jedno je sigurno: Sarah Jessica Parker stavila je točku na eru koja je zauvijek promijenila televiziju.