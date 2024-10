Parni valjak ima novu pjesmu

Parni Valjak nastavlja autorsku aktivnost i svojoj publici predstavlja peti po redu singl s Igorom Drvenkarom. Jedan od najdugovječnijih bendova ovih prostora i ovogodišnji dobitnici nagrade Porin za životno djelo donosi novu pjesmu “Otkad te ne viđam često”, koja nosi autorski potpis Marijana Brkića Brka i Huseina Hasanefendića Husa. Uz novi singl predstavljen je i prateći videospot, a ovom pjesmom Parni Valjak nastavlja otkrivati novi studijski album, na kojem trenutno intenzivno rade.

Za glazbu nove pjesme zaslužan je Marijan Brkić Brk, dok tekst potpisuje Husein Hasanefendić Hus. "Glazbu je nadahnuto napisao Brk, a mene je ta njegova glazba inspirirala za tekst. Napravio je perfektnu pjesmu, imao je ideju i naslov, a onda sam ja to završio” kratko je istaknuo Hus detalje nastanka novog singla.

Foto: PROMO

Produkciju pjesme također potpisuje Marijan Brkić Brk, a finalni mastering radio je Dragutin Smokrović Smokva. Prateći videospot redateljski potpisuje Dario Radusin, s timom kojeg čine Dominik Brlečić, Mirsad Mahmutović i Tamara Kokalj.

S pjesmom “Otkad te ne viđam često” Parni Valjak nastavlja objavu novih autorskih singlova s Igorom Drvenkarom, s kojim su u proteklih godinu dana objavili zamijećene pjesme “Moja glava, moja pravila”, “Bogati će pobjeći na Mars”, “Sad kad znaš” i “Kad padne mrak”, s kojima su dosegnuli vodeće pozicije HR Top 40 liste radijskog emitiranja.

Poznati po svojoj energiji i neumornim nastupima uživo, bend nastavlja s koncertnim aktivnostima kroz aktualnu turneju “Parni Valjak Tour 2024”, koja je započela u ožujku ove godine i odvela ih pred brojnu publiku diljem regije. Do sada su u ovoj godini održali više od 30 koncerata i nastupili pred publikom u Labinu, Bjelovaru, Zagrebu, Vinkuranu, Zadru, Nišu, Prijedoru, Slavonskom Brodu, Mariboru, Ljubljani...

Foto: PROMO

Pred njima su do kraja godine i nastupi u Novom Sadu, Beogradu, Frankfurtu i Varaždinu, a uz to bend marljivo radi i na novom studijskom albumu: “Očekujemo da bi album mogao izaći početkom sljedeće godine, no nećemo žuriti s objavom dokle god ne budemo u potpunosti zadovoljni svime” istaknuo je Hus.