Obavijesti

Show

Komentari 0
ZDRAVLJE NA PRVOM MJESTU

Parni Valjak odgađa koncerte u listopadu i studenome zbog oporavka Igora Drvenkara

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Parni Valjak odgađa koncerte u listopadu i studenome zbog oporavka Igora Drvenkara
4
Foto: Davor Dragicevic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Razlog kratke stanke je operativni zahvat na glasnicama kojem se mora podvrgnuti pjevač Igor Drvenkar, a povratak na pozornicu očekuje se već u prosincu

Admiral

Putem svojih društvenih mreža, Parni Valjak se obratio svojoj vjernoj publici s informacijom o odgodi planiranih koncerata tijekom listopada i studenog ove godine. Razlog kratke stanke je operativni zahvat na glasnicama kojem se mora podvrgnuti pjevač Igor Drvenkar te potrebno vrijeme za njegov potpuni oporavak.

IDUĆE GODINE Prljavo kazalište i Parni valjak najavili su zajednički koncert! 'Spremamo glazbeni spektakl'
Prljavo kazalište i Parni valjak najavili su zajednički koncert! 'Spremamo glazbeni spektakl'

U službenoj objavi bend naglašava kako je Igorovo zdravlje na prvom mjestu.

- Dragi svi, zbog operativnog zahvata na glasnicama kojem se naš Igor mora podvrgnuti te potrebnog vremena za oporavak, primorani smo ući u stanje mirovanja kroz 10. i 11. mjesec ove godine te odgoditi sve koncerte u navedenom periodu. Igorovo zdravlje nam je na prvom mjestu i sada je najvažnije da ima dovoljno vremena za potpuni oporavak. Hvala na razumijevanju, podršci i strpljenju. Nadamo se da se ubrzo svi zajedno već u 12. mjesecu vraćamo na pozornicu, tamo gdje smo svi najsretniji - zajedno s vama! - napisali su.

Foto: Davor Dragicevic

Ovoj se poruci osobno pridružio i sam Igor Drvenkar te naglasio kako se nada da će već u prosincu ove godine stati na pozornicu, pred publiku.

- Dragi moji, nažalost, došlo je vrijeme da na kratko stanem i posvetim se svom zdravlju i potpunom oporavku. Znam koliko smo se svi veselili koncertima koji su pred nama i vjerujte mi da mi nije nimalo lako što ćemo ih morati odgoditi. Biti na pozornici, pjevati i dijeliti sve te trenutke s vama nešto je što me istinski ispunjava i zato mi ova pauza još teže pada. Ali zdravlje je ipak na prvom mjestu i vjerujem da je ovo samo jedna kratka stanka nakon koje ćemo se vratiti još jači. Nadam se da ćemo već u prosincu ponovno biti zajedno, pjevati iz svega glasa i nadoknaditi sve što smo propustili. Hvala vam od srca na razumijevanju, podršci i svim lijepim riječima. Vidimo se uskoro! - poručio je.

Koncerti koji se ovom prilikom odgađaju su 17. listopada u Sloveniji (Domžale, Športna dvorana) te 7. studenog (Zürich, Stadthalle Dietikon), a bend poručuje kako je za sve informacije o ranije kupljenim ulaznicama i novim datumima potrebno obratiti se organizatorima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
FOTO Britanska grupa Kosheen napunila Tvornicu Kulture: Evo kako je bilo na koncertu
POGLEDAJTE ATMOSFERU

FOTO Britanska grupa Kosheen napunila Tvornicu Kulture: Evo kako je bilo na koncertu

Britanska elektronička grupa Kosheen nastupila je u četvrtak navečer u zagrebačkoj Tvornici Kulture. Mnogobrojnu su publiku zabavili svojim poznatim hitovima poput „Hide U“, „Catch“, „Hungry“ i „All In My Head“...
VIDEO Domaći pjevač iznenadio je izgledom u novom spotu: 'Htio sam izaći iz zone komfora'
Antonio Krištofić

VIDEO Domaći pjevač iznenadio je izgledom u novom spotu: 'Htio sam izaći iz zone komfora'

Predstavio je novu pjesmu 'Poslije mene', na kojoj je radio s producentom Vladimirom Uzelcem, Jelenom Bučom iz grupe Frajle i Milošem Roganovićem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026