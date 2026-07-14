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IDUĆE GODINE

Prljavo kazalište i Parni valjak najavili su zajednički koncert! 'Spremamo glazbeni spektakl'

Piše Davor Lugarić,
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Prljavo kazalište i Parni valjak najavili su zajednički koncert! 'Spremamo glazbeni spektakl'
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Foto: Igor Cecelja
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Koncert će biti prije ljeta 2027., a bendovi su se fotografirali na Maksimirskom stadionu...

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Šušur je bio danas prije podne ispod zapadne tribine maksimirskog stadiona. Ovoga puta ne zbog nogometa, Dinama ili reprezentacije, nego zbog muzike. Gitaristi i frontmeni, Jasenko Houra i Husein Hasanefendić Hus, pa pjevači Igor Drvenkar i Mladen Bodalec. Upućivalo je to samo na jedno. Prljavo kazalište i Parni valjak imat će zajednički koncert prije ljeta 2027. godine.

Foto: Igor Cecelja

- Prvi put u povijesti dva hrvatska b(r)enda, dva glazbena simbola i ponosa grada Zagreba, čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će pred ljeto 2027. godine veliki zajednički koncert! - kratka je najava.

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Na društvenim mrežama oglasili su se i bendovi, ali bez detaljnijih informacija.

Foto: Igor Cecelja

- Valjak i Kazalište zajedno uživo u Zagrebu? Da, vidimo se pred ljeto 2027. godine, kad vam spremamo jedinstveni glazbeni spektakl! O svim informacijama o ovom događaju bit ćete pravovremeno obaviješteni - stiglo je s društvene mreže Prljavog kazališta.

- Unatoč desetljećima ispunjenima bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikad nisu nastupili zajedno. Bit će to jedinstveni glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje - stoji u priopćenju.

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Ostaje nam samo nagađati jesu li slučajno odabrali lokaciju na kojoj su se fotografirali ili je to, zapravo, poprište velikog koncerta... 

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