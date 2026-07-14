Prljavo kazalište i Parni valjak najavili su zajednički koncert! 'Spremamo glazbeni spektakl'

Šušur je bio danas prije podne ispod zapadne tribine maksimirskog stadiona. Ovoga puta ne zbog nogometa, Dinama ili reprezentacije, nego zbog muzike. Gitaristi i frontmeni, Jasenko Houra i Husein Hasanefendić Hus, pa pjevači Igor Drvenkar i Mladen Bodalec. Upućivalo je to samo na jedno. Prljavo kazalište i Parni valjak imat će zajednički koncert prije ljeta 2027. godine.

Foto: Igor Cecelja

- Prvi put u povijesti dva hrvatska b(r)enda, dva glazbena simbola i ponosa grada Zagreba, čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će pred ljeto 2027. godine veliki zajednički koncert! - kratka je najava.

Na društvenim mrežama oglasili su se i bendovi, ali bez detaljnijih informacija.

Foto: Igor Cecelja

- Valjak i Kazalište zajedno uživo u Zagrebu? Da, vidimo se pred ljeto 2027. godine, kad vam spremamo jedinstveni glazbeni spektakl! O svim informacijama o ovom događaju bit ćete pravovremeno obaviješteni - stiglo je s društvene mreže Prljavog kazališta.

- Unatoč desetljećima ispunjenima bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikad nisu nastupili zajedno. Bit će to jedinstveni glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje - stoji u priopćenju.

Ostaje nam samo nagađati jesu li slučajno odabrali lokaciju na kojoj su se fotografirali ili je to, zapravo, poprište velikog koncerta...