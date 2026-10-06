Bili su drugi na Europskom prvenstvu u kombinaciji deset plesova u Rimu, a u svibnju mladi par čekaju vjenčanje i prvi ples, koji još nisu osmislili. Nakon toga žele postati svjetski prvaci
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Partneri u ljubavi i na plesnom podiju: Naši plesači srebrni su u Europi, a uskoro će i pred oltar
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Nikad nismo bili bliže zlatu i sad znamo koliko smo mu blizu, govore nam Vedran Sraga (29) i Paula Hude (27) nakon što su 2. listopada u Rimu osvojili srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u kombinaciji deset plesova u profesionalnoj diviziji. Da su na putu prema srebru, znali su i prije proglašenja jer se nakon svakog plesa objavljuju ocjene.
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