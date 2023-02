Pastorica napala Beyonce: 'Ona je vještica, ako slušate njenu glazbu, vi niste pravi kršćani...'

Ako odete na Beyoncein (41) koncert, to bi vam moglo slomiti dušu, tvrdi jedna američka pastorica koja je izazvala pravu raspravu na internetu nakon što je popularnu pjevačicu nazvala 'vješticom' koju bi svi kršćani trebali osuditi, prenosi NY Post.

Tiphani Montgomery (40) je prošli tjedan objavila video na TikToku u kojemu, među ostalim, kaže da joj nije jasno kako se ljudi koji idu na Beyonceine koncerte usuđuju nazivati kršćanima. Montgomery je inače osnivačica službe "Covered By God".

- Baš me briga ako imaš pastora kojem je to u redu, nije me briga ako imaš pastora koji misli da je to cool, nije me briga ako imaš pastora koji pjeva uz njene pjesme. To samo rade jer žele malo pažnje - objašnjavala je Montgomery.

Njene koncerte usporedila je s 'okupljanjima vještica', ali u većem opsegu.

- Kada vještica ima koven, to je obično mala stvar. Troje do sedmero ljudi obično čini jedan vještičji koven. Doduše, kada ih bude na tisuće na njezinim koncertima, tada to već možemo nazvati košnicom. Dio ste 'BeyHivea'? I vi sebe nazivate kršćanima? - upitala je referencirajući se na bazu obožavatelja Beyonce.

Ubrzo nakon što je pastorica podijelila video, korisnici društvenih mreža su iskopali par tweetova od prije nekoliko godina kada je Montgomery tvrdila sasvim suprotno. Pastorica je čak 2010. tvrdila da je 'ovisna' o Beyonceinoj pjesmi 'Why Don‘t You Love Me' i da je bila na koncertu Jay-Z-ja (53) i Beyonce 2014. godine.

- Javno sam se usprotivila i osudila njihovu božicu, pa su pronašli te tweetove iz 2010., 2011., 2014. - napisala je Montgomery na Twitteru u svoju obranu.

- Bila sam spašena dok sam se tuširala u kolovozu 2015. Sve što sam tweetala prije toga je bilo zato što sam bila slijepa poput vas - dodatno je objasnila.

Na Super Bowlu je Beyonceina kolegica iz grupe 'Destiny’s Child' Michelle Williams (43), koja je izdala nekoliko gospel albuma nakon što se grupa raspala 2006. godine, osudila komentare Tiphani Montgomery.

- Samo promatram što se događa, stvari koje se govore, posebno o zabavljačima, posebno o zabavljačima s kojima imam odnos, zabavljačima koje poznajem izvan pozornice. Samo bih voljela da se javno molimo za zabavljače jednako kao što ih prekoravamo i proklinjemo im duše u pakao. Znam da nije moja misija prokleti zabavljače u pakao i reći da će umrijeti zbog grijeha. Vrag je laž - poručila je Williams u videu na Instagramu.

