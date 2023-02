Jay Z ponudio piće Beyonce na Grammyjima, ona odbila, njega ismijali: 'Ovo je neugodno...'

Oni koji su pratili dodjelu Grammyja ovaj vikend znaju da je Beyoncé (41) kasnila, no tek je nekolicina primijetila neugodan trenutak između pjevačice i njenog supruga Jay Zja (53) odmah nakon njezina dolaska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kada je sjela na svoje mjesto, voditelj Trevor Noah (38) joj je prišao kako bi joj uručio Grammy koji je propustila, no u istom tom trenutku Jay Z je posegnuo za pićem i ponudio čašu supruzi, koju je ona ljubazno odbila.

Foto: Youtube

Reakcija repera na ovu situaciju nasmijala je gledatelje te je postala hit na društvenim mrežama. 'Uopće nije shvatio što se događa', istaknuo je jedan korisnik Twittera.

- Uvjerena sam da ga je povrijedilo što Beyoncé nije htjela piti s njim; Zašto je bio tako opušten, kao da su na nekom roštilju?; Beyoncé je vjerojatno bilo vrlo neugodno - nizali su se komentari dalje.

Podsjetimo, odmah nakon svečane dodjele, Jay-Z je podijelio svoje mišljenje o tome da Beyoncé nije osvojila nagradu za album godine. Nezadovoljan je time što nije pobijedila u navedenoj kategoriji, a pobjedu Harry Stylesa (29) nazvao je 'marketinškom stvari'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Uklonio sam se iz procesa i nadao sam se da će to učiniti kako treba. Došlo je do točke u kojoj mislim da je to samo marketinška stvar - rekao je nedavno za TIDAL.

