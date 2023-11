Patricija o svom talentu: U mom mjestu su ljubomorni na mene

Patricija Pejić nastupila je u Supertalentu i pokazala svoj talent koji razbija stereotipe i predrasude. Ona jednog dana želi otvoriti svoju školu nogometa.

- Htjela bih podići svijest o freestyleu, u Hrvatskoj možda imaju tri cure koje se bave time. Bila sam pehist, a sad se natječem u tome što volim, radim, uspijevam to što želim - objasnila je Patricija.

Foto: Nova TV

Sve je počelo slučajno, objašnjava.

- Vidjela sam kako jedna cura izvodi te trikove, meni je to bilo brutalno, u mom mjestu su ljubomorni i dan danas. Jedan mi je čak to i priznao - rekla je prije nastupa i poručila da misli kako će se svidjeti žiriju jer to nije nešto što se viđa svaki dan.

Nakon nastupa joj je Davor Bilman rekao da cijeni njezinu hrabrost i što se pojavila u emisiji.

- Treba ti još malo vještine, ali svaka čast što se baviš s nečim što možda nije kod nas tipično i mi podržavamo to - rekao je.

Foto: Nova TV

Maja joj je poručila da joj je to 'najbolja odskočna daska'.

Patricija je prošla dalje, dobila je tri 'DA', a od Martine, kako je i sama rekla, 'trenerski NE'.