Paul McCartney neumoran i u osamdesetoj, uskoro će svirati, a do kraja godine postaje lord

Legendarni Paul McCartney danas slavi 80. rođendan, a za tjedan dana bit će najstariji izvođač na festivalu u Glastonburyju. Čak se priča da će do kraja godine postati lord. Nije to loše za dječarca iz radničke obitelji iz Liverpoola koji je gotovo 60 godina bio na vrhu svjetskih top ljestvica.

Između Beatlesa, rada s Wingsima i solo karijere, McCartney je napisao i sudjelovao u pisanju više od 50 singlova koji su bili među prvih 10.

Tijekom 'lockdowna', Macca, kako ga od milja zovu, snimio je album "McCartney III" koji je postao njegov prvi solo album na prvom mjestu na britanskoj top ljestvici od 1989. godine.

McCartney i Beatlesi vratili su se u fokus javnosti prošle godine zahvaljujući osmosatnom dokumentarcu redatelja Petera Jacksona "Get Back" o snimanju njihova albuma "Let It Be" 1970. godine.

Uz niz događaja u povodu njegova 80. rođendana u Liverpoolu, britanski mediji pišu da bi mogao postati i lord, 25 godina pošto je postao vitez.

Nemjerljive zasluge za kulturu

Izvor za The Sun rekao je u ožujku da se "razmatra ideju da mu se ponudi priliku da uđe u Dom lordova".

"Nevjerojatno je služio britanskoj kulturi, pa bi to mogla biti primjerena počast i priznaje za sve ono što je učinio za svoju zemlju".

McCartney se 2011. oženio trećom suprugom, američkom nasljednicom Nancy Shevell (62) i ima osmero unučadi. Popis bogataša The Sunday Timesa procjenjuje da je par zajedno vrijedan 861 milijun funti (7,5 milijardi kuna).

Taj brak sklopio je nakon teškog razvoda od bivše manekenke i aktivistkinje Heather Mills 2008., koja je iz šestogodišnjeg braka otišla s nagodbom u iznosu od 24,3 milijuna funti.

Rođen u lučkom gradu Liverpoolu na sjeverozapadu Engleske, McCartney se sastao s Johnom Lennonom kada je imao 15 godina i zajedno su osnovali bend Quarrymen koji je s vremenom prerastao u Beatlese.

McCartney, Lennon, George Harrison i Ringo Starr postali su sinonim za mnoštva razularenih fanova, mop-top frizure i sliku njih četvorice na zebri u londonskoj Ulici Abbey.

Jednostavno rečeno, bili su jedan od najsnažnijih kulturalnih utjecaja svoje ere.

Oni su i najprodavaniji bend u povijesti. Njihova kuća EMI procjenjuje da su prodali više od milijardu ploča i kaseta.

Neumorno imaginativan, bend je snimao lako pamtljive skladbe koje su 1964. izazvale "Beatlemaniju" razvijajući stil u koji su uključili sve moguće utjecaje, od psihodelije do countryja.

Slomljeno srce

Lennon i McCartney formirali su jedno od najpoznatijih partnerstava 20. stoljeća, ali njihove kreativne razlike na kraju do dovele da raspada Beatlesa 1970. godine.

McCartney je osnovao Wingse s prvom suprugom Lindom 1971., i zahvaljujući svojem smislu za glazbu, kojemu dugujemo klasike kao što su "Hey Jude" i "Blackbird", nastavio s novim bendom nizati hit za hitom deset godina.

Linda, ugledna fotografkinja i aktivistkinja za prava životinja, umrla je od raka dojke 1998. Nakon 29 godina braka, McCartney je rekao da mu je to "posve slomilo srce".

Ali vratio se potkraj iduće godine novim albumom, većinom s obradama, i nastavio je eksperimentalnu tradiciju Beatlesa – izdao je techno album i dva klasična djela uz više od deset solo albuma.

Snimao je i poznate duete s Michaelom Jacksonom i Steviejem Wonderom, a 2012. nastupio je zajedno s Nirvanom za žrtve uragana Sandy u New Yorku.

A njegova najslušanija pjesma na Spotifyju, više od bilo koje pjesme Beatlesa, njegova je suradnja s Kanyeom Westom i Rihannom "FourFiveSeconds".

Osim glazbe, pjevač se okušao u slikarstvu, režirao je film "Give My Regards To Broad Street" i bavio se aktivizmom na područjima koja se kreću od prava životinja do mira između Izraela i Palestinaca.

Ima sina i četiri kćeri, uključujući poznatu modnu dizajnericu Stellu.

Od četvorice Beatlesa, dvojica su umrla: Lennon je ubijen u New Yorku 1980., a Harrison je umro od raka 2001. godine.

Bubnjar Ringo Starr itekako je živ i trebao bi kasnije ove godine krenuti ponovno na turneju premda ima 81 godinu.

Najčitaniji članci