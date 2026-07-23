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NAKON 10 GODINA

Paul Wesley priznao je krivnju za loš odnos s Ninom Dobrev

Piše Maša Mai Čigir,
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Paul Wesley priznao je krivnju za loš odnos s Ninom Dobrev
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Foto: Instagram
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Popularni glumac progovorio je o napetostima na setu tijekom snimanja serije 'Vampirski dnevnici', 10 godina nakon emitiranja zadnje epizode

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Paul Wesley i Nina Dobrev utjelovili su likove Stefana Salvatorea i Elene Gilbert u seriji 'Vampirski dnevnici, a Paul je sada progovorio o tome kako je vjerojatno on zaslužan za loš odnos s Ninom Dobrev na početku snimanja. U podcastu 'Call Her Daddy' opisao je kako je upravo njegov pristup poslu pridonio problemima. 

- Velik dio odgovornosti je na meni jer sam bio pomalo mrzovoljan i naporan. Govorio sam si: 'Svoju glumu shvaćam ozbiljno' - rekao je Wesley. 

Wesley je pak napomenuo kako on i Nina Dobrev nikada nisu rekli da se mrze, ali je priznao da je on bio 'intenzivan', dok su ostali članovi ekipe bili opušteniji. Smatra da je upravo on bio taj koji je bio zahtjevan za suradnju, a takav je bio je od prvog trenutka kada je na audiciji upoznao Ninu Dobrev.

- Na audiciji sam bio ja i još devet drugih tipova. Sjećam se da su joj se svi nekako dodvoravali. Ja sam odlučio da je neću ni pogledati, čak ni pozdraviti. Htio sam da se upoznamo tek na samoj audiciji, jer je naša scena bila upravo naš prvi susret -  rekao je.

Unatoč lošem početku, kemija između njih dvoje bila je očita od samoga početka. 

-Sjećam se audicije pred svim šefovima Warner Brothersa. Pogledali smo se i kemija se odmah osjetila. Bili smo ti likovi i bilo je čarobno. Dakle, bez obzira na to što se nismo slagali, nekako je sve sjelo na svoje mjesto - pojasnio je.

Finale serije bilo je 2016. godine, a odnos Wesleyja i Dobrev bolji je nego ikad pa će tako njih dvoje ponovno zajedno glumiti u televizijskoj adaptaciji knjige "You Deserve to Know" autorice Aggie Blum Thompson.

- Godinama smo pokušavali pronaći zajednički projekt. Nekad o tome ne bismo pričali po dvije godine, a onda bi opet krenulo: 'Trebali bismo nešto raditi zajedno.' Tako je bilo sve dok se nije pojavio projekt 'You Deserve to Know' i tada smo rekli: 'To je to. Idemo to snimiti - izjavio je glumac.

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