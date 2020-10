Paula se s drugim 'igrala' pod pokrivačem, a kasnije vrijeđala bivšeg: 'Pljunula bih mu u facu'

Hrvatica se u srpskom realityju 'Zadruga' mazila s natjecateljem koji očigledno voli biti na više strana. No jedva je čekala da se ušuška s njim, a potom je 'oplela' po bivšem

<p>U 'Zadruzi' je ponovno nastao kaos. <strong>Vladimir Tomović</strong> priznao je<strong> Đorđu Milutinoviću</strong> kako gaji jake emocije prema misici <strong>Jovani Ljubisavljević</strong>. No to ga nije spriječilo da razmjenjuje nježnosti s drugom zadrugarkom, <strong>Jovanom Matijević</strong>, ni da se šali s Hrvaticom <strong>Paulom Hublin</strong>. Čini se kako voli biti na 'sve strane'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić u 'Zadruzi'</strong></p><p>S Jovanom i Paulom zadrugar spava. Nakon doručka zajedno su završili u krevetu, a Paula nije mogla dočekati da se ušuška kraj Vladimira. Zagrlili su se, a potom se okrenuo prema njoj i pokrio je.</p><p>No nije to dugo potrajalo. Vladimir se naposljetku okrenuo k Jovani, koju je prigrlio, dok je Paula grlila njega. Našalili su se pa rekli kako su u 'vlakiću'.</p><p>A Paula je imala potrebu i prokomentirati čitavu situaciju u kući. Osvrnula se pritom na svojeg bivšeg dečka, <strong>Frana Pujasa</strong>, koji se spetljao s <strong>Tarom Simonov</strong>. Dvije kandidatkinje,<strong> Jovana</strong> i <strong>Ana</strong>, slušale su je i komentirale s njom. </p><p>- Moj dečko Anđelo i ja nismo imali ništa, sviđala mi se pažnja koju mi je pružao, češkali smo se po grudima. Sada kad Fran to radi s drugom, nitko ništa ne komentira - jadala se Paula pa dodala:</p><p>- Nisam ljubomorna na Taru. Da jesam, znaš što bih mu napravila? Pljunula bih mu u facu, zato sam ga čekala iz zatvora, ostala na ulici, prestala izlaziti, sve zbog njega. I Tari sam rekla kako će je iskoristiti. Voljela bih da bude ono, 'tko se zadnji smije, najslađe se smije', pa da to budem ja. Jer jedina znam tko je Fran, znam što sam prošla s njim - dodala je, a Jovana joj je poručila kako joj se činilo da je s Anđelom jedino 'zasjala'. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>