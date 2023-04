Paula Sikirić otvoreno pričala o poremećaju u prehrani: 'I dalje se ponekad osjećam debelo...'

Bivša voditeljica i influencerica, Paula Sikirić na društvenim je mrežama ponovno progovorila o vrlo teškoj temi, poremećaju u prehrani.

Jedan pratitelj postavio joj je teško pitanje, a Paula mu je odlučila odgovoriti.

'Imaš li i dalje epizode bulimije te kako se nosiš i izdržavaš taj poremećaj u prehrani ako je odgovor potvrdan?', napisao je.

- Uvijek mi postavljate ovo pitanje, ali to mi je okej. U trenutku kad sam progovorila o tome, nisam znala da će to biti toliki boom. Mislila sam da je to nešto normalno, ma da i dalje smatram da je to tako. Ja to više ne spominjem jer otkako mi je u život ušla Arta nekako mi je taj poremećaj u prehrani, ali i percepcija mene svedena na minimum. Postala sam realnija. No, i dalje je to prisutno u meni. I nađem se u situaciji da računam koliko sam pojela i zašto sam to pojela te imam grižnju savjest. I pitam se jesam li debela, a nisam - rekla je u videu na Instagramu.

Paula je 2018. godine podijelila fotografiju bez šminke te je javnosti priznala da se već neko vrijeme bori s bulimijom koja je, u njezinom slučaju, posljedica cyberbullinga.

- Razmišljam već duže vrijeme kako, na koji način, u kojem trenutku progovoriti o nečemu tako kompleksnom. Kompleksnom kao što je nasilje. I sama sam žrtva cyberbullinga. Zanemareno je. Oh, kako je zanemareno! Valjda samom tom činjenicom da te nitko fizički ne dira, mislimo da možemo hendlati. A onda? Onda te preko noći ošamari depresija. Baci te u krevet! Za njom dođu poremećaji prehrane, u mome slučaju bulimija - rekla je.

- Da, progovaram prvi puta o tome. Zašto? Zato što ne želim nikome da prolazi isto. Zato što želim svim djevojkama, ženama, djevojčicama i muškarcima reći da niste sami! Zato što je vrijeme da se stane na kraj svim oblicima nasilja! Zato što svi zaslužujemo biti sretni! U to ime sam se ogolila. Ogolila sam se riječima, ogolila sam se pred tobom bez šminke, filtera i korekcija. Jer na kraju dana mi smo jedna ogoljena masa. I ne smijemo se sramiti toga! Uključi se! Progovori glasno! Dosta je, nisi sam/a - napisala je Paula na Instagramu.

Sikirić se za svog sadašnjeg muža zaručila 2020. godine nakon samo tri mjeseca veze, a u srpnju 2021. dobili su kćer Artu.

