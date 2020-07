Paulina prekinula vezu pa rane liječila na plaži: 'Nije više išlo'

Bivša kandidatkinja emisije 'Ljubav je na selu' borila se za srce Jovana Karapandže i Srećka Ponjavića, ali nije joj pošlo za rukom. Kasnije je ušla u vezu, a sada joj je i to propalo. No sada se posvetila sebi

<p><strong>Paulina Popović</strong> (38) bivša je kandidatkinja emisije 'Ljubav je na selu'. Gledatelji su je zapamtili zbog afere s farmerom <strong>Jovanom Karapandžom</strong> (33) iz Mlake Antinske u desetoj sezoni emisije.</p><p>Potom se pojavila i u 11. internacionalnoj sezoni kada se borila za srce <strong>Srećka Ponjavića</strong> (34). Njega je osvojila iskrenošću, ali on je na kraju nije poveo na svoju farmu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Dame iz Ljubav je na selu'</strong></p><p>Iako joj emisija nije donijela srodnu dušu, Paulina je kasnije ušla u vezu. Sada je otkrila kako je ipak prekinula s dečkom.</p><p>- Nedavno sam prekinula vezu dugu godinu dana. Nije više išlo pa smo se razišli, tako da sam sada opet solo - otkrila je Popović za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3847598/paulina-iz-ljubav-je-na-selu-nedavno-sam-prekinula-s-deckom-a-sada-krecem-na-pole-dance/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>No prekid veze ne sprječava ju da se posveti sebi. Godišnji je odmor iskoristila za odlazak na more.</p><p>- Bila sam osam dana u Novalji, s kćeri i njezinom prijateljicom. Provela sam godišnji, kako se kaže, penzionerski, ali jako lijepo - ispričala je Paulina.</p><p>Ona inače radi u kuhinji sisačke bolnice. Radila je i tijekom pandemije korona virusa pa joj je odmor nakon te situacije dobro došao. Osim toga, imala je potrebu privatno malo 'pobjeći' od svega. </p><p>Novalja ju je, tvrdi, oduševila.</p><p>- Nema Zrća tako da su cijene smještaja niže, nije tako skupo. Odlično je i to što nema gužve, bilo je desetak ljudi na plaži. Preko vikenda malo više, ali preko tjedna ništa - rekla je Paulina.</p><p>Na društvenim je mrežama podijelila i fotografije s plaže te pokazala zavidnu liniju. Otkrila je kako za to može zahvaliti treninzima. Osim toga, počela je pohađati i pole dance. </p><p> </p><p> </p>