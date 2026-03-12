Obavijesti

INTIMNI TRENUCI

Pauza od karijere: Katy Perry pokazala kako uživa s kćeri Daisy i dečkom Trudeauom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pauza od karijere: Katy Perry pokazala kako uživa s kćeri Daisy i dečkom Trudeauom
Foto: Instagram/Katy Perry

U seriji fotografija pokazala je različite trenutke iz svakodnevice, od obiteljskih scena do sitnih detalja iz svog dana. Na nekim fotkama bio je bivši kanadski premijer, ali i njena kćerkica

Pjevačica Katy Perry (41) ovih dana uživa u pauzi od karijere i vrijeme provodi s najbližima, a dio tih trenutaka podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu. Objavila je niz fotografija iz privatnog života uz poruku: 'Ti si blago koje tražiš'.

U seriji fotografija pokazala je različite trenutke iz svakodnevice, od obiteljskih scena do sitnih detalja iz svog dana.

Među objavama se našao i šaljivi Hello Kitty meme u kojem piše da 'strpljivo čeka da njezin dečko završi svoje velike poslovne obaveze kako bi mogli razgovarati', što su mnogi protumačili kao referencu na njezinog partnera, bivšeg kanadskog premijera Justina Trudeaua.

Foto: Instagram

Na jednoj fotografiji vidi se i njezina kći Daisy Dove (5), odjevena u kostim žirafe dok se igra na snijegu. Djevojčicu je pjevačica dobila u vezi s glumcem Orlandom Bloomom, s kojim je ranije bila zaručena.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Hot new couple Katy Perry & Justin Trudeau are all smiles while celebrating Katy's 41st birthday in Paris!
Foto: NACA

Perry je podijelila i intiman trenutak prije spavanja dok svojoj kćeri čita slikovnicu.

Pjevačica je vezu s Trudeauom javno potvrdila na Instagramu krajem prošle godine, a prema pisanju stranih medija zajedno su već oko osam mjeseci.

