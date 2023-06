Pava održala koncert u Tvornici kulture: Gostovali Zdenka Kovačiček, Husar Mlinac i ToMa

Jedna od najvećih domaćih glazbenih nada sinoć je s bendom održala odličan koncert u Malom pogonu Tvornice kulture, a prošao je u iznimno energičnoj i plesnoj atmosferi. Glazbeni gosti koji su se Pavi pridružili na pozornici sjajno su odgovarali repertoaru i ukusu publike.



Prvi je to puta da je Pava održala koncert u Tvornici, ali definitivno neće biti posljednji. U pripremi je novi album, a to će biti novi povod za još veći koncert. Potaknuta reakcijama publike, u kultni prostor vratit će se sa svojim odličnim bendom što je prije moguće.

Uz gošću iznenađenja Zdenku Kovačiček, koja je Pavin glazbeni uzor, već odličan koncert je došao do vrhunca, a publika je bila u euforiji. Zdenkina impozantna glazbena karijera duga više od pedeset godina govori sama za sebe, a Pava i Zdenka su u izvedbi pjesme "Žena za sva vremena" zvučale stvarno moćno i apsolutno oduševile.



Talentiranoj glazbenici su se na pozornici pridružili i sjajna vokalistica Ivana Husar Mlinac u izvedbi velikog hita grupe Divas "Da ili ne" te uspješni mladi kantautor ToMa kojega je Pava pratila na klaviru u izvedbi pjesme Parnog valjka, "Dođi".





Pava je s bendom izvela sve svoje autorske pjesme koje su joj donijele nagradu Music pub za Najbolju mladu pjevačicu 2022. godine, a valja istaknuti da je publika u glas s njom pjevala uspješnice "Slobodan", "Zadnja stanica", "Ponekad", "Osmijeh" i "Kraj mene". Osim autorskog repertoara, mlada je glazbenica izvela i neke od najvećih hitova domaće i strane glazbe poput "Na čemu si ti", "Mercy", "Mjesto za mene", "Let Me Entertain You", "Osloni se na mene" i "Zašto praviš slona od mene".

Publika je uživala u sjajnom bendu koji čine Domagoj Čondrić (bubnjevi), Lovro Knežević (bas gitara), Boris Kapetan (električna gitara), Dominik Grgić (saksofon), Mihaela Karla Palić (prateći vokal), Mija Mihanović (prateći vokal) te Đuro Ravenšćak (feat.), a uživala je i u Pavinom vanserijskom glasu pa im ni nakon sat i pol koncerta nije bilo dovoljno. Pava se s bendom zato vratila na bis i poklonila im još dvije pjesme za kraj.

Pavin novi singl "Osmijeh" trenutno se nalazi na 17. mjestu HR TOP 40 ljestvice, a njezina kvaliteta potvrđuje se iz pjesme u pjesmu te iz nastupa u nastup. U nastavku ljeta možete ju uhvatiti na brojnim ljetnim pozornicama: 22.6. Ljeto na Velesajmu (Zagreb), 30.6. Mostar summer fest (Mostar), 7.7. Žega fest (Knin), 28.7. Porcijunkulovo (Čakovec) te 10.8. Lovrenčevo (Petrinja). Ostatak rasporeda će objaviti na svojim društvenim mrežama.

