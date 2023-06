Grdović otkrio da s Brankicom opet sve cvjeta: Dala mi je po repu, ali zaslužio sam stvarno...

Nakon što se razveo od Brankice, Mladen Grdović (64) otkrio je da su ponovno sretni zajedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ljubav je još uvijek na svom mjestu, ljubav je još uvijek moja Brankica. Ja njoj ona meni, hvala Bogu da mi je dala po repu kako sam i zaslužio, ali jedan bez drugog ne možemo i to je to - objasnio je za IN Magazin.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Brankica i on bili su zajedno trideset godina, od toga dvadeset dvije u braku. Često su se svađali, a nakon svake svađe mirili. Rastali su se 2020. godine, ali na njihovom ljubavnom polju još uvijek cvjetaju ruže.

Mladen je na ovogodišnjem festivalu u Vodicama predstavio pjesmu 'Ne plači za njom majko'.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Kaže ne plači majko za njom. Majke su uvijek one koje su zadnje plakale. Ja imam pokojnu majku, oca i brata - ispričao je pjevač.

Pjevač je snimio više od 340 autorskih pjesama, a ove godine krajem studenog slavi 45 godina glazbene karijere. Slavljenički koncert bit će u Zadarskom Višnjiku, a tekstove svih svojih pjesama priznaje pjevač ni sam se ne može uvijek sjetiti.

- Pjevaš dalje, ali na licu mjesta nekada izmisliš. I ja kao kantautor uvijek zbrljam nešto i nešto ispadne na kraju. Publika ne primijeti, ali onaj tko zna dobro pjesmu primijeti. Toliko pjesama sam napisao – ja sam uvijek rekao Hrvoju, Dušku da su oni negdje vani oni bi imali tri helikoptera. Tako važi i za nas pjevače - objasnio je dalje.

Foto: MARKO JURINEC/Pixsell

Priznao je kako je okrenuo novu stranicu u svom životu i sada uživa samo u sportu.

- Ja sa tri bevande – ja sam gotov. Moj pokojni Coce je mogao piti, on je mogao piti, ali ja nisam mogao. Ja nisam za to, tri četiri i ja sam gotov. Ja sam za sport. Što bi rekli ja evo ulazim u treću dob pa moramo biti malo pažljiviji - dodao je.