Pažanin otvorio sezonu kupanja i pokazao tetovažu u plićaku

Kuhar Ivan Pažanin (37) otvorio je sezonu kupanja sa svojim psićem Pjerom, a pratitelje je počastio sunčanim i golišavim kadrovima. Poznati chef uskočio je u more pa se u plićaku fotkao i pokazao tetovažu koja mu ide preko prsa.

- Konačno sam se bacija u more. Za mene je lito počelo - napisao je ponosno Ivan u kupaćima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Oprostite je l' vam to na prsima topografska karta Like i Gorskog Kotara? - našalio se jedan od pratitelja, a drugi pitao Pažanina je li hladno more.

Uz fotke iz plićaka Ivan se fotografirao sa svojim psićem Pjerom koji mu je bio pratnja na plaži.

Nakon kupanja, psić se umorio i zaspao u autu, pa ga je Pažanin snimio za Instagram.

- A moj lave, tigre, care. Pala forza - napisao je uz video i dodao emotikon koji se smije.

Jazavčar Pjer prava je zvijezda Pažaninovog Instagrama pa se dvojac često fotka u različitim životnim situacijama.

