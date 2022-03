Pažanin poručio kandidatima: 'Ne možete više namirnice tretirati kao da smo na pazaru!'

Kako bi žiri opustio kandidate i riješio ih stresa, u večerašnjoj epizodi smislio je za njih uzbudljiv zadatak - 'kuhinjske igre'.

''Imate 75 minuta, kuhate toplo predjelo i glavno jelo s prilogom, ali danas kuhate naizmjenično. Svaki član para kuha u jednom trenutku samostalno a za to vrijeme njegov par mora biti izvan studija. Kada čujete zvižduk, morate se zamijeniti. Tada imate 30 sekundi da se dogovorite što kuhate i odmah izlazite van'', objasnio je Špiček pravila 'kuhinjskih igara'.

Kandidati su morali odlučiti tko prvi kuha, a tko napušta studio. Ante je ostao - Danilo je izašao iz studija, Ivana je ostala – Juan je otišao, Petra je ostala – Dalibor je otišao, i Ana je ostala dok je Sandra napustila studio.

''Mislim da bi Danilo i Ante mogli imati najviše problema i stresa, a isto tako otac i kći'', komentirao je Pažanin.

Natjecatelji koji su ostali za radnim jedinicama krenuli su kuhati po receptima, ali došlo je vrijeme za zamjenu i u 30 sekundi morali su izmijeniti informacije o tome što su do sada skuhali i kako nastaviti dalje.

Nakon što su se zamijenili, Dalibor, Danilo, Juan i Sandra nastavili su s kuhanjem. Iako su se trudili biti što brži kako bi partnerima olakšali, vladala je potpuna zbrka. Petra je bila nervozna jer je svom tati zaboravila reći da treba narezati batat, no kada su se ponovno zamijenili shvatila je da nema razloga za paničarenje jer je Hoky odradio većinu posla.

Ivana je otkrila da se već priviknula na Juanov govor te da joj ga je sada puno lakše razumjeti. ''Odkodirala sam ga!'', smijala se Ivana. Kada je opet došlo do zamjene nastao je pravi kulinarski kaos. Ante više nije imao pojma što treba raditi, Ani je nedostajala Sandra da joj kaže je li sve dovoljno začinjeno, a Juan je prvo morao počistiti nered koji je Ivana ostavila na radnoj jedinici.

Kada je žiri došao prošetati između radnih jedinica, Petra je priznala Željki da je u kaosu i da ne zna otkud bi počela. ''Petra je danas potpuno dekoncentrirana. Nije pročitala zadatak'', rekla je Željka. Za to vrijeme Špiček je na Antinoj jedinici odštopao sudoper. ''Kad ti se partner vrati reci da mu je Špiček sudoper odštopao'', rekao je Špiček. Pažanin je bio ljut na Antu, što također nije bio fokusiran. ''Nisam ljut, nego sam nabrijan da iz njih izvučem najbolje'', rekao je Pažanin. U brzini kuhanja Dalibor je porezao prst nožem pa je morao otići da ga previju, a Petra je morala zamijeniti tatu. Iako je bila pogubljena za radnom jedinicom, Juan joj je pomogao da krene s kuhanjem, no ubrzo je ponovno došlo do promjene pa se Dalibor vratio zamotanog prsta i nastavio kuhati u Petrinoj 'smjeni'.

Došlo je vrijeme ocjenjivanja, a Špiček je odmah na početku rekao da danas svi dobivaju bod manje zbog neurednih radnih jedinica.

Kušanje su otvorili tata i kći Horvat. ''Vaše toplo predjelo količinski je veće od glavnog jela, je li to tako trebalo biti ili?'', upitao je Pažanin, a Dalibor je rekao da je došlo do male nezgode pa je nastala zbrka oko kuhanja. Žiri nije bio oduševljen predjelom, ali je bio zadovoljan začinjenom hranom, kao i mesom. ''Dosta je igrica, moramo se posvetiti ozbiljnom kuhanju. Ne možete više tretirati namirnice kao da smo na pazaru'', rekao je Pažanin.

Špiček je okrenuo šesticu, Željka također, baš kao i Pažanin – ukupno 18 bodova.

Ante i Danilo sljedeći su žiriju servirali jela. Teleći kare s rezancima na oko nije oduševio žiri, a dečki se ponovno nisu držali uputa s recepta. ''Meni osobno odgovara vaš roast beef. Kunić s povrćem vam je jako dobar, sve ima smisla i zato nemojte se više igrati jer imate karakter i osobnost'', frcali su komentari od strane Pažanina.

Željka je dala sedam, Pažanin osam i Špiček sedam – ukupno 22 boda.

Ana i Sandra večeras su bile najsmirenije, a takve su došle i pred žiri. Cure su za predjelo napravile pohani sir Camembert i umak s brusnicama. ''Najgore je kad dođeš nesiguran pred nekoga, trebate biti sigurne u ono što radite. Nedostaje vam samopouzdanja'', komentirao je Špiček, a slično im je rekao i Pažanin te ipak pohvalio njihova jela.

Špiček je okrenuo osam, Željka sedam, a Pažanin devet – ukupno 24 boda.

Posljednji večeras bili su Ivana i Juan. Željka je odmah zamijetila da niti oni nisu dobro pročitali recept jer su krivo servirali umak za hrskava pileća krilca. Mongolsku junetinu sa soja-umakom i rižom kao glavnim jelom žiri je pohvalio.

Pažanin je 'slučajnim partnerima' dao osam, Špiček devet, kao i Željka – ukupno visokih 26 bodova.

Ivana i Juan na vrhu su tablice s 25 bodova, a na prvom su mjestu s 42 boda i kada se zbroje svi ostali bodovi.