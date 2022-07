Pazi na prehranu i trenira: Bella Hadid pozirala je potpuno gola

Ovo je žena iz mojih snova, pisali su fanovi Belli Hadid (25) ispod fotografije na kojoj pozira potpuno gola. Znanstvenici su ovu manekenku 2019. proglasili najljepšom ženom na svijetu upravo zbog savršenih crta lica.

Objavila je nekoliko fotki, a ona prva u nizu posebno privlači pozornost. Lijepa Bella na njoj je bradavice prekrila rukom, a ostatak grudi išarala je bež bojom.

Mnogima su za oko zapeli i njezini trbušni mišići te vitka građa. Manekenka očito redovito trenira te pazi na prehranu, stoga ni rezultati ne izostaju.

Inače, Bella je jednom prilikom otkrila da je već s 14 godina korigirala nos zbog vlastite nesigurnosti. Uvijek se osjećala 'ružnom' i manje 'cool' u usporedbi sa svojom sestrom, manekenkom Gigi Hadid (27).

- Bila sam ružnija sestra. Ja sam bila brineta. Nisam bila tako cool kao Gigi, nisam bila tako otvorena. To su ljudi govorili o meni. I nažalost, kad vam netko to toliko puta ponovi, jednostavno povjerujete u to - rekla je.

Borila se sa depresijom, problemima u prehrani, anksioznošću...

- Uvijek sam se pitala kako sam ja kao djevojka koja je toliko nesigurna, tjeskobna, koja se muči s depresijom, problemima u vezi izgleda svog tijela, problemima s prehranom, koja mrzi da je dodiruju, koja ima veliku društvenu anksioznost - uspjela ući u ovaj posao? Ali s godinama sam postala dobra glumica. Navukla sam smiješak na lice ili ozbiljno lice. Uvijek sam se osjećala kao da moram nešto dokazivati. Ljudi mogu reći bilo što o tome kako izgledam, kako govorim, kako se ponašam. Ali u sedam godina nikada nisam propustila doći i obaviti posao, nikada nisam otkazala neki posao ili zakasnila. Nitko nikada ne može reći da se ne dajem 100 posto u posao koji radim - objasnila je.

