Pecotićeva bivša žena Irena pokazala zavidan dekolte s čašom u ruci i poručila: Živili!

Supruga glazbenika Marka Pecotića, Irena Pecotić, na društvenim mrežama objavila je novu fotografiju i uz nju napisala zanimljiv opis.

- Živili i hvala vam svima - piše na fotografiji koju je objavila Irena nasmijana od uha do uha, a i pokazala je zavidan dekolte. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama posljednjih dana razvod braka puno je ne dira. U pozadini fotografije svira Charles & Eddie, Would I Lie To You.

Podsjetimo, Ireni ovih dana raste broj pratitelja na društvenim mrežama. Otkako je cijela Hrvatska saznala za njezin krah braka, odnosno, da ju je suprug prevario sa Silviom Dvornik, dobila je gotovo dvije tisuće novih sljedbenika.

Iako su mnogi mislili da će nestati s društvenih mreža kao Marko i njegova djevojka, ova magistrica farmacije ostala je poprilično aktivna. Osim što je podijelila priču na kojoj se nalazi buketa cvijeća, promijenila je i profilnu fotografiju na Facebooku.

Marko i Irena bili su 16 godina u braku. Upoznali su se na probama zbora u crkvi, a nije dugo trebalo da se zaljube.

Vjenčali su se 2006. godine te dobili dvojicu sinova, Ivana i Andru. Sudeći po fotografijama koje je farmaceutkinja često dijelila na društvenim mrežama, činilo se kao da su u idiličnom odnosu.

