Marko Pecotić otkrio zašto je odlučio smršaviti: 'Vidio sam kako je Vinko Coce skončao...'

Marko Pecotić Peco, koji je ovih dana u središtu pozornosti zbog afere s kućnom prijateljicom s kojom odnedavno pjeva duete, Silvijom Dvornik, nije uvijek izgledao ovako kako izgleda sada. Glazbenik je nedavno smršavio 25 kilograma, a u jednom intervjuu otkrio je da ga je na to potaknula smrt Vinka Coce te objasnio što je sve morao izbaciti iz svakodnevnih života kako bi postigao svoj cilj.

Pecotić je za Slobodnu Dalmaciju otkrio da je morao prestati pušiti, ali i konzumirati alkohol. Opisao je i kako je, prije nego što je započeo sa strogim režimom, izgledao njegov jelovnik u jednom danu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Dan bi započeo s nekoliko krafni, burekom ili pizzetama, a onda, od pet poslijepodne, početak tonske probe "zalio" gemištom, koji bi se do kraja večeri neumorno izmjenjivao s "jack colama" - rekao je u intervjuu prije dvije godine.

- Meni je bilo bitno prestati pušiti. Nikada ja nisam bio neki teški pušač, ali su cigarete vukle alkohol. Ja sam duhan gasio okusom alkohola, jedan gemišt, jedna "jack cola". Bez cigareta ni alkohol nije bio više onako primamljiv. Znate što se meni dogodilo? To da sam zamišljao sebe sa 60 godina i mislio što bi taj Pecotić od 60 rekao ovome Peci od 40?! Sigurno bi mu rekao da prestane, da prestane toliko pit'. "Dosta si živio na ekskurziji!“, rekao' bi mu. Društvo i alkohol te odvedu od fokusa, odvedu od obitelji, normalnog života. Kad sam vidio kako je Vinko Coce skončao... - dodao je.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Kad nema ni jedne pive, ni jednog 'jacka', jasnije vidiš stvari u životu, vidiš ljude koji su iskorištavali tvoju dobrotu, i one koje si nezasluženo stavljao u drugi plan. Ljudi su proračunati i naučili su me pameti. Svaku svoju školu teško sam platio, ali da nisam, ja ne bi bio to što jesam. Ne bih danas bio zaista sretan. Prolazim svakodnevno taj put, uživam u društvu osoba koje će, u 5 minuta, napunit moj život za pola posto. To znači više nego što mislimo. S kim si, takav si, poprima puni smisao u mom životu... - zaključio je.

Glazbenik je zatim otkrio što jede i kuha za obitelj od kada je počeo sa zdravim načinom života.

- Punac i punica uzgajaju sve živo, imamo sve domaće od verdure, a i mater mi je puno pomagala s obrocima, kad sam prešao na preporučenu prehranu. Supruga radi u farmaciji, mater je doma i odigrala je važnu ulogu. To je familija, to je to. A kad govorimo o spizi, uvijek sam bio znatiželjan kad bi drugi kuhali, pa danas znam da je za vrhunsku poparu ključna sušena poma, a za biftek papar u salamuri... - rekao je tada.

Foto: Youtube/Screenshot

Podsjetimo, Peco je ovog tjedna priznao da se razvodi od supruge Irene jer se zaljubio u blisku suradnicu Silviu. Nakon što su se u medijima pojavili napisi o njegovoj aferi, Marko i ljubavnica Silvia obrisali su Instagram profile. Sa suprugom Irenom Pecotić glazbenik je bio u braku 16 godina. Iako je na društvenim mrežama među supružnicima odnos izgledao idiličan, Marku, čini se, nije bio.

Foto: Facbook

Inače, Pecotić je svoju karijeru izgradio kao član 'Četiri tenora', a ranije je pjevao i u klapi Iskon te je usto izgradio i samostalnu karijeru. Peco se 1997. godine pojavio u video spotu legendarne grupe Magazin i to kao plesač.

Foto: Facebook/Letizia Marsili

