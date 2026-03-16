ŠOKIRAO NA OSCARIMA

Pedro, gdje su brkovi?! Fanovi u šoku: 'Čudan je ovako, zar ne?'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: DANIEL COLE

Nema više brkova ni brade, a obožavatelji Pedra Pascala razočarani su novim izgledom. Nakon dodjele Oscara na društvenim mrežama su komentirali koliko glumac izgleda drugačije sada

Glumac Pedro Pascal (50), šokirao je mnoge svoje obožavatelje kada se pojavio na 98. dodjeli nagrade Oscar u nedjelju navečer. Odjeven u bijelu košulju s motivom cvijeta i crnim hlačama je odisao dozom elegancije, ali mnogi su primijetili da je nešto drugačije - nema više brkove. 

98th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood
Foto: Carlos Barria

I mnogi su tad pohitali na društvene mreže komentirati veliku promjenu na koju se glumac odlučio, a koja se mnogima baš i nije svidjela. 

'Koji vrag se dogodio Pedru Pascalu?!', 'Je li ovo njegova voštana figura?', 'Izgleda baš drugačije', 'Nisam se naviknula na ovakvog Pedra Pascala', 'Zašto sada izgleda mlađe nego što je?', 'Pedro Pascal bez brkova je baš čudan, zar ne?', 'Ovo nije pravi Pedro Pascal, ovo je klon!', pisali su. Drugi su komentirali i da izgleda nešto mršavije nego inače. 

98th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood
Foto: DANIEL COLE

Ni Pedro nije fan sebe bez brade i brkova? 

Iako nije poznato zašto se glumac odlučio na ovaj potez, u srpnju prošle godine je rekao da ni on ne voli kada mu je lice obrijano te da se ne brije osim ako nije nužno za ulogu. Kako je tada ispričao, sve je počelo s filmom 'Wonder Woman 1984'. 

- Uh, izgledam jako... Ne, jednostavno se ne slažem s tom obrijanom verzijom sebe - rekao je i tada otkrio kako je posljednji put bio bez brade i brkova upravo na snimanju filma 'Wonder Woman'. 

The 78th Cannes Film Festival - Press conference for the film "Eddington" in competition
Foto: Manon Cruz/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Bio sam užasnut time kako izgledam. Volim film, ali stvarno ne volim kako izgledam u njemu, i ne želim se uopće vraćati na to osim ako stvarno ne moram - ispričao je.

