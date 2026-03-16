Pedro, gdje su brkovi?! Fanovi u šoku: 'Čudan je ovako, zar ne?'

Glumac Pedro Pascal (50), šokirao je mnoge svoje obožavatelje kada se pojavio na 98. dodjeli nagrade Oscar u nedjelju navečer. Odjeven u bijelu košulju s motivom cvijeta i crnim hlačama je odisao dozom elegancije, ali mnogi su primijetili da je nešto drugačije - nema više brkove.

I mnogi su tad pohitali na društvene mreže komentirati veliku promjenu na koju se glumac odlučio, a koja se mnogima baš i nije svidjela.

'Koji vrag se dogodio Pedru Pascalu?!', 'Je li ovo njegova voštana figura?', 'Izgleda baš drugačije', 'Nisam se naviknula na ovakvog Pedra Pascala', 'Zašto sada izgleda mlađe nego što je?', 'Pedro Pascal bez brkova je baš čudan, zar ne?', 'Ovo nije pravi Pedro Pascal, ovo je klon!', pisali su. Drugi su komentirali i da izgleda nešto mršavije nego inače.

Ni Pedro nije fan sebe bez brade i brkova?

Iako nije poznato zašto se glumac odlučio na ovaj potez, u srpnju prošle godine je rekao da ni on ne voli kada mu je lice obrijano te da se ne brije osim ako nije nužno za ulogu. Kako je tada ispričao, sve je počelo s filmom 'Wonder Woman 1984'.

- Uh, izgledam jako... Ne, jednostavno se ne slažem s tom obrijanom verzijom sebe - rekao je i tada otkrio kako je posljednji put bio bez brade i brkova upravo na snimanju filma 'Wonder Woman'.

- Bio sam užasnut time kako izgledam. Volim film, ali stvarno ne volim kako izgledam u njemu, i ne želim se uopće vraćati na to osim ako stvarno ne moram - ispričao je.