Pedro Soltz raznježio čestitkom za ženin rođendan, a ona mu u šali odvratila: Očekujem poklon

Pobjednik ovogodišnje sezone 'Plesa sa zvijezdama' Pedro Soltz (36) čestitao je svojoj supruzi Iris Cekuš 37. rođendan, a mnoge je iznenadio svojom velikodušnom i emotivnom porukom. U čestitci je objasnio i što je to za njega istinska i prava ljubav.

Na fotografiji koju je postavio, poziraju zagrljeni, a zgodni Brazilac je napisao:

- Sretan rođendan Iris, znam da očekuješ poklon od mene...I naravno moram ispuniti to očekivanje, ako ne želim danas umrijeti. Zapravo već jesam prije nekoliko dana i evo još sam živ. Ono što sam htio reći danas jest da svatko može kupiti cvijeće, poklone, torbe i nakit.. U tome apsolutno nema ljubavi.

Već po ovome možemo zaključiti kako Pedro istinski voli svoju suprugu te kako je pravi romantičar, a u nastavku čestitke objasnio je što je to za njega prava ljubav.

- Prava ljubav je u malim stvarima koje radim svaki dan da pokažem da mi je stalo. To je moj način na koji te želim usrećiti, odluke koje donosim svakodnevno i koje sam donosio do sad, bit ću uz tebe kad god me trebaš, gurat ću te prema naprijed i podržavati. Zajedno dijelimo sreću i hodamo ruku pod ruku kroz oluje prema našim ciljevima. Mislim da je to najbolje što mogu ponuditi danas, ali i svaki dan - zaključio je Soltz.

Na ovu prekrasnu čestitku prožetu emocijama i ljubavlju nije ostala ravnodušna ni njegova voljena Iris pa mu je ubrzo odgovorila:

- Hvala ti ljubavi. Znaš da cijenim sve što radiš za mene, svakodnevno, posebno što me podržavaš. Istina da se ljubav ne može kupiti, ali ipak očekujem poklon. Volim te! - napisala je Iris i nasmijala mnoge svojim šaljivim odgovorom.

Fotka, a posebno tekst kojeg je Brazilac napisao, svidjela se mnogima, pa ju je lajkalo više od 800 ljudi, a ispod komentara bilo je i niz čestitki.

- Sretan ljepotici našoj; Koliko ste zgodni! Negledljivo!; Svaka čast. Jako lijepo rečeno i sve pohvale za djela koja činiš za svoju Iris - pisali su.

Podsjetimo, Pedro i Iris u braku su šest godina i zajedno imaju kći Laru.

