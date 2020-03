Peg se bacila s holivudskog znaka, a Prevost je pojeo pas

Brojne su zvijezde skončale bizarno i tragično, ali smrt ovih zvijezda ostat će upamćene kao najbizarnije...

1. Bacila se sa znaka Hollywooda

Kad je glumačka karijera Peg Entwistle krenula silaznom putanjom, ona je doslovno umrla pod holivudskim svjetlima. Bilo je to 1932., a njena uloga je upravo bila izbačena iz serijala RKO: 13 žena. U potpunom očaju, došla je do prepoznatljivog holivudskog znaka, koji je tada bio znak Hollywoodlanda.

Foto: wikimedia

Popela se na 15 metara visoku električarsku ljestvu iza slova H, izgubivši na tom putu cipelu, da bi se potom bacila sa slova na zemlju. Iza sebe je ostavila poruku u kojoj je napisala: 'Žao mi je što sam kukavica. Žao mi je zbog svega. Da sam ovo napravila puno prije, poštedjela bih sebe i druge puno boli'.

2. Umro s divovskim dildom u ustima

Ramona Novarra zapravo su ubila dvojica huligana u njegovom domu u Chicagu. Navarro je započeo svoju glumačku karijeru u nijemom filmu, a često je glumio romantične zavodnike, glavnu mušku zvijezdu. U privatnom je životu bio homoseksualac i katolik, što mu je stvaralo poprilično problema. Zbog toga je počeo piti, a njegovi su ubojice zapravo bili dvojica muškaraca kojima je platio da dođu do njega zbog seksa.

Foto: youtube/screenshot

Oni su mislili kako Navarro ima puno novca skrivenog u kući, koji su željeli ukrasti. Naposljetku su ga zadavili te u njegovim ustima ostavili ogroman dildo koji mu je 45 godina ranije poklonio Rudolph Valentino.

3. Netragom nestao

James Hoffa nije bio slavna ličnost zbog glumačkog ili pjevačkog talenta, već zato što je bio dobro poznat aktivist te pripadnik organiziranog kriminala koji je nestao i smatrao se nestalim 1975.

Foto: youtube/screenshot

Kad je nestao, to nije bilo prvi put da je nestao s lica Zemlje. To je izveo i 1960-ih, pa se u javnosti pojavio s još čvršćim vezama s mafijom. Nakon što je pobjegao iz grada i izbjegao uhićenje zbog krađe iz mirovinskog fonda, FBI mu je pokušao ući u trag godinama, no bezuspješno. Naposljetku je proglašen mrtvim iako njegovo tijelo nikad nije pronađeno.

4. Mrtvu pijanu pojeo je pas

Marie Prevost nekoć je bila velika zvijezda nijemog filma, no nije uspjela napraviti prijelaz u eru filma sa zvukom, budući da je imala snažan naglasak iz Bronxa. To joj je okončalo karijeru, a Marie se okrenula alkoholu zajedno s ljubavnikom Grete Garbo, Jackom Gilbertom.

Foto: YouTube/Screenshot

Provost je umrla godinu dana nakon Gilberta, a njeno tijelo je pronađeno napola pojedeno u njenom stanu. Obdukcijom je utvrđeno da je završila u alkoholnoj komi, a njen je pregladnjeli pas njeno tijelo iskoristio kao izvor hrane.

5. Utopila se u WC školjci

Tragične priče nisu ništa neobično u Hollywoodu, a upravo je takva priča Lupe Velez koja je 1930-ih bila tzv. femme fatale di mova. Rođena u Meksiku stekla je slavu kao izvođačica burleski, no njena smrt jedna je od zasigurno najbizarnijih smrti zvijezda.

Foto: youtube/screenshot Pronađena je mrtva u svom domu s glavom u WC školjci, doslovno utopljena u njoj. U svojoj oproštajnoj poruci je napisala kako je očajna nakon što ju je napustio otac njenog djeteta, a nakon toga je uzela veliku dozu sedativa. Pretpostavka je kako joj je postalo mučno, pa je išla na WC povraćati, no naposljeku je izgubila svijest i utopila se.

6. Ostao bez glave za vrijeme snimanja Spielbergova filma

Ponekad je do bizarne smrti došlo i na filmskom setu, a pravi primjer toga je i dekapitacija Vica Morrowa. On je glumio u Spielbergovom filmu Zona sumraka te je snimao scenu s helikopterom koji nisko leti, a on mu je slučajno odrezao glavu. Spielberg te pilot Dorset Wingo na sudu su bili osumnjičeni zbog ubojstva iz nehaja, no naposljetku su oslobođeni.

Foto: youtube/screenshot

7. Natalie Wood pala (ili je gurnuta) s jahte

Prije 35 godina Natalie je otišla na krstarenje jahtom sa svojim suprugom Robertom Wagnerom, a pridružili su im se Chrisopher Walken i Dennis Davern. Walken joj je u to vrijeme bio filmski partner u filmu Brainstorm.

Foto: youtube/screenshot

Na tom putovanju, Wood se navodno napila te je pala s broda. Slučaj je nazvan nesrećom, no tijekom godina su se razni ljudi javljali tvrdeći kako su muškarci na brodu imali dogovorenu priču te da je ona vjerovatno gurnuta.

